КДБ стежив за Ніною Матвієнко через проукраїнську позицію (документ)

Співачка від початку повномасштабного вторгнення їздили країною з благодійними концертами

У неділю, 8 жовтня, перестало битися серце Народної артистки України Ніни Матвієнко. Чимало простих українців та колег публікували співчутливі дописи в пам’ять про легендарну співачку, віддавали шану її таланту. Однак були й такі, хто в день смерті артистки наважився закидати їй сепаратизм та ватні погляди. Зокрема, пригадали, що Ніна Матвієнко називала російсько-українську війну братовбивчою, не виступала в зоні АТО і навіть проклинала захисників України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Тим часом, історик і журналіст Едуард Андрющенко оприлюднив у мережі документи, котрі свідчать, що Комітету держбезпеки УРСР стежив та обмежував Ніну Матвієнко за проукраїнську позицію.

Ідеться про повідомлення, яке в грудні 1978 року КДБ УРСР склав та передав очільнику ЦК КПУ Щербицькому.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Довідка базується на оперативних даних щодо 31-рчної Матвієнко, яка на той час співала в Українському народному хорі ім. Г. Верьовки, брала участь у постановці вистави «Коли цвіте папороть» за творами Гоголя та перевірялася через свої «ідейно шкідливі висловлювання».

У документі йдеться про націоналістичні прояви співачки, зокрема про коло її знайомств з «антирадянськими елементами», порушення правил поведінки за кордоном – зустрічі з діаспорянами-націоналістами на перших гастролях у Канаді і Франції, подальше обмеження виїздів за кордон тощо.

Документ взятий у головному державному архіві СБУ.

Ніна Матвієнко від початку повномасштабного вторгнення їздили країною з благодійними концертами, виступали й в бомбосховищах, і у шпиталях.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«По-материнськи, по-жіночому стала сильнішою, бо наша впевненість – це ж і є наша перемога. Гадаю, що від нас, від жінок, залежить сьогодні дуже багато. Тому, дівчата, тримаємо хвіст трубою, як кажуть, тримаємо тил. Сльоза має бути, бо ми живі люди. Але має бути та душа, яка покладає велику надію, таке світло на перемогу, щоб нашим хлопцям було тепліше. Молимося за них», – зізнавалася співачка на каналі «Дом».

Раніше президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким Народної артистки України Ніни Матвієнко.

Також мер столиці Віталій Кличко висловив співчуття у звʼязку зі смертю Народної артистки України та Почесного громадянина міста Києва Ніни Матвієнко.

Нагадаємо, що сьогодні вранці стало відомо про смерть Народної артистки України Ніни Матвієнко.