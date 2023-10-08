Відомі українці щемливо реагують на смерть Ніни Матвієнко

Ніна Матвієнко померла на 76-му році життя

Українські артисти, політики, а також громадські й культурні діячі поділилися спогадами про видатну співачку

Сьогодні стало відомо про смерть Народної артистки України Ніни Матвієнко. Українці в соцмережах публікують співчутливі дописи в пам’ять про легендарну співачку.

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Так, на сумну звістку відреагувала Народна артистка України Ірина Білик: «Ніно Митрофанівно, можу звертатись тільки так, наче Ви тут і я говорю з Вами... Наша Прекрасна... Так буде не вистачати на цій тривожній планеті Вашої посмішки і Вашого Голосу... Я плачу...».

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Українська співачка і телеведуча Анжеліка Рудницька пригадала, як Ніна Матвієнко називала її «доцею» і заохочувала до співу словами: «Ти повинна співати завжди і скрізь, де є можливість!».

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Також шану легендарній артистці віддала українська співачка, народна артистка України й ведуча телепрограм Світлана Білоножко. Вона додала до допису спільну світлину з Ніною Матвієнко.

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Заслужена лікарка України, народна депутатка Верховної Ради України VIII скликання, голова комітету ВРУ з питань охорони здоров'я (2014-2019 роки) Ольга Богомолець написала на своїй сторінці у Facebook, що голос Ніни Матвієнко був для неї символом України.

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Христина Стебельська, відома телеведуча авторка програм про мистецтво, вшанувала пам’ять про народну артистку віршем Ліни Костенко.

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Важку втрату для всієї країни відзначив і Микола Баграєв, ексдепутат і засновник фестивалю «Таврійські ігри». За його словами, неповторний голос та унікальна манера виконання Ніни Матвієнко назавжди увійшли до історії української культури.

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Художній керівник Національної опери Анатолій Солов'яненко також опублікував допис у зв’язку зі смертю легендарної артистки.

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Журналіст і телеведучий Костянтин Грубич розповів, що знайомий із Ніною Матвієко 30 років, та поділився теплими спогадами про неї. За його словами, артистка «мала, окрім голосу, щось більше, глибше, магічніше, якісь чари, що звуться талантом і добротою».

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«Особлива доброта та особливий тембр голосу, дзвінкість та життєрадісність, милозвучність її голосу заворожували і заворожуватимуть вічн», – написала у Facebook співачка та Народна артистка України Тіна Кароль.

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Також щемливо відреагував на сумну звістку український музикант Олег Скрипка. За його словами, з вуст Ніни Матвієнко ще в радянські часи він уперше почув українську пісню, і саме це спонукало Скрипку згодом «свідомо стати українцем».

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Нагадаємо, що сьогодні вранці стало відомо про смерть Народної артистки України Ніни Матвієнко. Їй було 75 років.