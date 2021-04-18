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    Прощання з Володимиром Яворівським. Стали відомі місце і час

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    Володимир Яворівський стояв біля витоків української державності - Прощання з Володимиром Яворівським. Стали відомі місце і час
    Володимир Яворівський стояв біля витоків української державності
    Фото: facebook-сторінка Олександри Яворівської

    Церемонія поховання відбудеться на Байковому кладовищі 19 квітня

    Із відомим письменником та громадсько-політичним діячем Володимиром Яворівським попрощаються у понеділок, 19 квітня. Про це повідомила на своїй сторінці у facebook донька покійного Олександра.

    Так, відспівають Володимира Яворівського об 11:00 у Видубицькому монастирі. Церемонія поховання відбудеться на Байковому кладовищі, початок – о 13:30.

    Нагадаємо, літератор та громадський діяч Володимир Яворівський помер 17 квітня.

    Він вів на «UA: українське радіо» передачу «20 хвилин з Володимиром Яворівським». Останні випуски присвятив радіопртретам письменників – Миколі Вінграновському, Анатолію Дімарову, Романові Іваничуку, Тарасові Шевченку.

    Відомі політики висловили жаль і співчуття родині через смерть знаного українського письменника та громадського діяча.

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    Теги: радіо смерть письменник поховання час
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