На церемонію прощання із принцом Філіпом намагалася прорватися напівоголена жінка
Порушницю порядку затримала поліція
На церемонію прощання із герцогом Единбурзьким принцом Філіпом намагалася прорватися напівоголена жінка. Пані, одягнена лише у темні шорти та картуз, кричала «Врятуйте планету!». Порушницю порядку затримала поліція.
Нагадаємо, сьогодні, 17 квітня, у Віндзорському замку пройшла церемонія поховання герцога Единбурзького принца Філіпа.
Похорон принца Філіпа відбувся у каплиці Святого Георгія у Віндзорі й мав не державний, а королівський статус через пандемію коронавірусу. Публічного прощання не було, провести принца в останню путь мали змогу лише деякі члени королівської сім’ї та близькі друзі.
Як відомо, принц Філіп, чоловік Єлизавети II, пішов із життя 9 квітня. Герцогу Единбурзькому було 99 років. Причиною смерті принца стало різке погіршення стану здоров’я.
Раніше королева Єлизавета прокоментувала відсутність Меган Маркл на похороні принца Філіпа.
Британія оголосила національну жалобу через смерть принца Філіпа. Національна жалоба триває вісім днів, жалоба королівської сім’ї – 30 днів. Передбачається, що Єлизавета II не буде виконувати під час жалоби свої офіційні обов’язки, а це означає, що жоден закон не може бути прийнятий.
Єлизавета II через чотири дні після смерті чоловіка, герцога Единбурзького Філіпа, повернулася до виконання своїх обов’язків.