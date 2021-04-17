На церемонію прощання із принцом Філіпом намагалася прорватися напівоголена жінка

Жінка була одягнена лише у темні шорти та картуз

Порушницю порядку затримала поліція

На церемонію прощання із герцогом Единбурзьким принцом Філіпом намагалася прорватися напівоголена жінка. Пані, одягнена лише у темні шорти та картуз, кричала «Врятуйте планету!». Порушницю порядку затримала поліція.

Нагадаємо, сьогодні, 17 квітня, у Віндзорському замку пройшла церемонія поховання герцога Единбурзького принца Філіпа.

Похорон принца Філіпа відбувся у каплиці Святого Георгія у Віндзорі й мав не державний, а королівський статус через пандемію коронавірусу. Публічного прощання не було, провести принца в останню путь мали змогу лише деякі члени королівської сім’ї та близькі друзі.

Як відомо, принц Філіп, чоловік Єлизавети II, пішов із життя 9 квітня. Герцогу Единбурзькому було 99 років. Причиною смерті принца стало різке погіршення стану здоров’я.

Принц Філіп мав титул герцога Единбурзького. Раніше він служив у військово-морських силах Великої Британії.

З Єлизаветою він одружився у 1947 році – за п’ять років до того, як вона зійшла на престол.

У серпні 2017 року принц Філіп відійшов від виконання королівських обов’язків через поважний вік.

Відтоді він відвідав усього кілька публічних заходів, включно з весіллям принца Гаррі й Меган Маркл і секретним соціально дистанційованим одруженням принцеси Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці в липні 2020 року.

У лютому-березні принц Філіп 28 днів провів у лікарні. Тоді у Букінгемському палаці повідомляли, що госпіталізація не пов’язана з коронавірусом.

Влітку цього року принцу Філіпу мало виповнитися 100 років. Він був найстарішим членом королівського подружжя у світі.

Раніше королева Єлизавета прокоментувала відсутність Меган Маркл на похороні принца Філіпа.

Британія оголосила національну жалобу через смерть принца Філіпа. Національна жалоба триває вісім днів, жалоба королівської сім’ї – 30 днів. Передбачається, що Єлизавета II не буде виконувати під час жалоби свої офіційні обов’язки, а це означає, що жоден закон не може бути прийнятий.

Єлизавета II через чотири дні після смерті чоловіка, герцога Единбурзького Філіпа, повернулася до виконання своїх обов’язків.

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