Режисер «Кіборгів» готує для киян феєрію із кримсько-татарських казок

Театр запрошує глядачів відчути автентичні мелодії, пронизливий біль, шалену пристрасть, запальний дух та незламну віру кримсько-татарського народу

Постановник відомих українських кінохітів останнього часу – «Кіборгів» та «Захара Беркута» – режисер і актор Ахтем Сеітаблаєв здійснює на сцені Київського ТЮГу на Липках постановку вистави на основі кримсько-татарського фольклору «Легенди Бахчисарая».

Театр оголосив прем'єрні дати: 21 та 22 грудня, якраз перед новорічними святами, коли нову виставу зможуть переглянути і діти, і дорослі.

«Магія та атмосфера кримськотатарських традицій відчутна в народних казках «Подорожні», «Ложка солі», «Місто сімдесяти ремесел», «Заповіт гончара»: всі ці твори поєднані однією темою у новій постановці «Легенди Бахчисарая», – розповідає «Главкому» про новий проєкт директор – художній керівник ТЮГу на Липках Слава Жила. – На сцені будуть емоційні і вічно актуальні історії про кохання, зраду, стосунки батьків та дітей, друзів та ворогів. Музику створює Усеїн Бекіров, відомий кримськотатарський джазовий музикант. У виставі задіяні молоді актори Київського ТЮГу на Липках. Тому напередодні новорічних свят, 21 та 22 грудня, наш театр і запрошує глядачів на батьківщину кримських татар, у сонячний Крим, щоб відчути у залі автентичні мелодії, пронизливий біль, шалену пристрасть, запальний дух та незламну віру кримсько-татарського народу. Темпераментні танці, автентична музика та мудрі вічні істини «оживатимуть» у прем’єрній виставі, яку наразі створює спеціально для Театру юного глядача на Липках один з найпомітніших і найпопулярніших українських режисерів та акторів Ахтем Сеітаблаєв.

Директор театру також додав, що наразі у театрі триває і робота над виставою «Пітер Пен»: постановку здійснює один з найпопулярніших та найперспективніших молодих українських режисерів Давід Петросян.

Як стало відомо «Главкому», Ахтем Сеітаблаєв одночасно розробляє і свій новий масштабний кінопроєкт – фільм про «кримських нахімовців», реальну історію про українських військових під час окупації Криму 2014-го року. Як повідомляють одеські ЗМІ, зйомки триватимуть в Одесі, а під час зйомок задіють не тільки професійних акторів, але і реальних військових.

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