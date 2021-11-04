Театр на Подолі осиротів. Помер Віталій Малахов

Художній керівник-директор Київського драматичного театру на Подолі Віталій Малахов помер на 68 році життя

Малахов очолював популярний столичний театр з 1987 року

Сьогодні, 4 листопада, помер керівник Театру на Подолі, відомий режисер Віталій Малахов. Про це повідомила його донька, атриса Даша Малахова на своїй сторінці в Facebook.

«19.07.1954 ~ 04.11.2021. Лети, рідний мій», – написала Малахова.

Вона також опублікувала фотографію батька.

Віталій Юхимович Малахов – український театральний режисер, художній керівник-директор Київського драматичного театру на Подолі. Народний артист України (2008). Лауреат національної премії України ім. Т. Г. Шевченка в галузі мистецтва 2008 року.

Його творча кар'єра розпочалася 1977 року на українському телебаченні.

З травня 1978 року по вересень 1979 року він працював у Київському державному театрі російської драми ім. Лесі Українки. Там ним була поставлена «Казка про Моніку».

З 1979 року очолив Київський державний театр естради, в якому здійснив постановки вистав: «Я – Київ», «Ніч чудес», «Зоря та смерть Пабло Неруди», «Шахрай мимоволі» та інші.

З 1985 по 1987 рр. працював із своєю трупою на базі Київського Молодіжного театру, а з серпня 1987 року був створений Київський драматичний театр на Подолі.

З 1987 року – художній керівник-директор Київського академічного драматичного театру на Подолі, у його доробку понад 60 вистав.

Трупа Віталія Малахова презентувала театральне мистецтво України в інших країнах: у США, Великій Британії, Італії, Мексиці, Коста-Риці, Фінляндії, Німеччині, Греції, Туреччині та у інших країнах.

У 2006 році театрові на Подолі під керівництвом Малахова за видатні досягнення у розвитку українського драматичного мистецтва надано статус академічного.

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