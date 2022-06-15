Роднянський відмовився знімати кіно у Росії

Продюсер працює над «системним проєктом», який розширить можливості українських кінематографістів

Відомий український продюсер Олександр Роднянський заявив у своєму Telegram про те, що не займатиметься фільмами та серіалами російською мовою і що його робота в Росії завершена.

Він попросив не надсилати йому сценарії та ідеї російських фільмів і зазначив, що «цілком сфокусований на виробництві міжнародних проєктів для глобальних платформ» англійською та іншими мовами.

За його словами, він працює над «системним проєктом», який розширить можливості українських кінематографістів.

Фестиваль «Кінотавр» цього року точно не відбудеться.

«Принаймні поки я ним володію. Під час кривавої загарбницької війни, яку веде Росія в Україні, в ході якої гинуть тисячі мирних людей, проводити в Росії свята кіно неможливо. Виходячи з етичних міркувань. Міркування різних людей на тему проведення іншого фестивалю в Сочі – на їхній совісті», – додав продюсер.

Раніше портал Variety повідомив, що Роднянський зніме серіал про президента РФ Володимира Путіна за книгою журналіста Михайла Зигаря. Сам Роднянський називає своє шоу «російським «Картковим будиночком».

Зазначимо, український продюсер Олександр Роднянський родом з Києва починав свою кар'єру в Україні наприкінці 1980-х, проте з початку 2000-х жив і працював у Росії. Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року Роднянський виїхав з Росії і критикує дії Кремля.

Торік Роднянський увійшов до топ-500 найвпливовіших людей у світовій медіаіндустрії за версією видання Variety. Серед останніх робіт продюсера — «Чорнобиль» Данила Козловського та «Розтискаючи кулаки» Кіри Коваленко, який висувався від Росії на «Оскар» у 2022 році.

Нагадаємо, що 2021 року російський опозиціонер Олексій Навальний опублікував документальний фільм-розслідування про обійстя, яке належить президенту Росії – «Палац для Путіна».