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    Технології

    Фотобанк Pexels закрив доступ для росіян

    Безкоштовний фотобанк Pexels закрив доступ російським користувачам - Фотобанк Pexels закрив доступ для росіян
    Безкоштовний фотобанк Pexels закрив доступ російським користувачам
    фото: Pexels

    Причиною обмеження роботи стала війна Росії проти України

    Безкоштовний фотобанк Pexels закрив доступ російським користувачам через повномасштабну війну Росії в Україні. Про це повідомляється на головній сторінці фотобанку.

    При спробі росіян зайти на сайт сервісу з'являється повідомлення, що Pexels більше не доступний в Росії. Сервіс вказує, що ухвалив таке рішення через війну РФ в Україні.

    «Ми рішуче засуджуємо незаконну війну Росії в Україні, що триває», – сказано в повідомленн.

    Раніше безкоштовний фотобанк Pixabay та фріланс-біржа Upwork 2 червня закрили доступ для росіян. Про це стало відомо з повідомлень, надісланих користувачам міжнародних сервісів із РФ.

    Причиною обмеження роботи стала війна Росії проти України.

    У свою чергу, біржа з пошуку роботи інформувала, що користувачам з Росії обмежили доступ і запропонували їм змінити місце проживання. Припинила працювати біржа Upwork у громадян Білорусі.

    Нагадаємо, що квітень, коли АвтоВАЗ зупинив роботу, став рекордним місяцем за падінням виробництва легкових автомобілів у Росії. За даними Росстату, виробництво впало на 85,4% порівняно з квітнем 2021 року та на 53,1% – із березнем 2022-го.

    Раніше, британські ЗМІ відшукали в країні нерухомість російських олігархів на $1 млрд.

    Нещодавно Велика Британія заморозила величезну суму активів бізнес-партнерів Абрамовича. Тим часом Росія заборонила в'їзд Джонсону й уряду Британії.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Фотобанк Pexels закрив доступ для росіян