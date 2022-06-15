Фотобанк Pexels закрив доступ для росіян

Причиною обмеження роботи стала війна Росії проти України

Безкоштовний фотобанк Pexels закрив доступ російським користувачам через повномасштабну війну Росії в Україні. Про це повідомляється на головній сторінці фотобанку.

При спробі росіян зайти на сайт сервісу з'являється повідомлення, що Pexels більше не доступний в Росії. Сервіс вказує, що ухвалив таке рішення через війну РФ в Україні.

«Ми рішуче засуджуємо незаконну війну Росії в Україні, що триває», – сказано в повідомленн.

Раніше безкоштовний фотобанк Pixabay та фріланс-біржа Upwork 2 червня закрили доступ для росіян. Про це стало відомо з повідомлень, надісланих користувачам міжнародних сервісів із РФ.

Причиною обмеження роботи стала війна Росії проти України.

У свою чергу, біржа з пошуку роботи інформувала, що користувачам з Росії обмежили доступ і запропонували їм змінити місце проживання. Припинила працювати біржа Upwork у громадян Білорусі.

Нагадаємо, що квітень, коли АвтоВАЗ зупинив роботу, став рекордним місяцем за падінням виробництва легкових автомобілів у Росії. За даними Росстату, виробництво впало на 85,4% порівняно з квітнем 2021 року та на 53,1% – із березнем 2022-го.

Раніше, британські ЗМІ відшукали в країні нерухомість російських олігархів на $1 млрд.

Нещодавно Велика Британія заморозила величезну суму активів бізнес-партнерів Абрамовича. Тим часом Росія заборонила в'їзд Джонсону й уряду Британії.