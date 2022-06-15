Шольц передумав націоналізувати дочку «Газпрому», щоб не злити Путіна, – Bloomberg
Німецький уряд взяв Gazprom Germania під контроль у квітні 2022 року
Шольц стурбований тим, що такий крок може призвести до загострення відносин РФ і Німеччини щодо імпорту російського газу.
Але щоб врятувати фінансове становище Gazprom Germania, уряд Німеччини має намір виділити до 10 мільярдів євро.
Група володіє найбільшим в Німеччині сховищем газу і має глобальну торгову команду з філіями в Лондоні і Сінгапурі.
Раніше у прес-службі уряду Німеччини заявили, що кабмін ФРН вирішив взяти компанію Gazprom Germania GmbH під довгострокове зовнішнє управління та забезпечити їй багатомільярдну позику для порятунку від можливого банкрутства.
До цього «Газпром» підтвердив повну зупинку постачання газу данської компанії Ørsted та Shell Energy Europe. У компанії заявили, що «Газпром» не отримав оплату за поставлений у квітні газ у рублях.
Німецький уряд взяв Gazprom Germania під контроль у квітні 2022 року.