Путін стане героєм серіалу в стилі «Карткового будинку»: деталі

Серіал про Путіна буде знятий за книжкою Михайла Зигаря «Усе кремлівське військо»

Український продюсер зніме серіал про справжнього Володимира Путіна

Олександр Роднянський, який з початку нинішнього століття працює на російському медіаринку, працює над серіалом, який покаже історію еволюції Володимира Путіна. Про це повідомляє Variety.

Телесеріал, який сам Роднянський назвав аналогом «Карткового будинка», буде знятий за книжкою колишнього головного редактора телеканалу «Дождь» Михайла Зигаря «Усе кремлівське військо. Коротка історія сучасної Росії».

Продюсер пообіцяв розповісти у серіалі про те, як скромний ексофіцер КДБ СРСР Володимир Путін став одним із найстрашніших політиків світу. Серіал відкриє таємниці Кремля і покаже, як діють та чим керуються Путін і його поплічники.

«У ситуації, коли доля Європи та Нового Світового Порядку вирішується в режимі реального часу на полі бою в Україні, війну, яка струснула підвалини сучасного суспільства, розпочала одна людина: Путін», – наголосив, розповідаючи про свій новий проєкт, Олександр Роднянський.

Порівнюючи серіал із відомим американським політико-драматичним серіалом «Картковий будинок», продюсер додав: «Шоу покаже не тільки махінації різних гравців. По суті, він простежить еволюцію свідомості Володимира Путіна».

Нагадаємо, що 2021 року російський опозиціонер Олексій Навальний опублікував документальний фільм-розслідування про обійстя, яке належить президенту Росії – «Палац для Путіна».