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  4. Садовий розповів, кого зустрів у звичайному переході (фото)
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    Культура

    Садовий розповів, кого зустрів у звичайному переході (фото)

    Ніно Катамадзе поспішала на репетицію у філармонію

    Львівський міський голова Андрій Садовий розповів, що у звичайному львівському переході зустрів відому грузинську співачку Ніно Катамадзе. Про це Садовий повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    «Кого тільки не зустрінеш у звичайному львівському переході. Сьогодні це Ніно Катамадзе, яка поспішає на репетицію у філармонію», – написав Садовий.

    Він зазначив, що в п’ятницю Ніно зіграє благодійний концерт.

    «Всі зібрані гроші підуть на допомогу ЗСУ», – додав мер Львова.

    Садовий також опублікував фотографію з Ніно Катамадзе.

    фото: facebook.com/andriy.sadovyi

    фото: facebook.com/andriy.sadovyi

    Зазначимо, грузинська співачка Ніно Катамадзе, яку дуже люблять в Україні, приїхала до Києва та виступила прямо у столичному метро. Артистка влаштувала концерт на станції Майдан Незалежності.

    Нагадаємо, нещодавно російські ЗМІ публікували повний список українських артистів, журналістів і митців, яким Москва заборонила вʼїзд терміном на 50 років за критичне ставлення до дій Росії, яка 24 лютого розпочала неспровоковану війну проти України.

    До переліку увійшла 31 людина. Серед них – телеведучі Дмитро Комаров («Світ Навиворіт»), Микола Серга і Андрій Бедняков («Орел і решка»), музиканти Макс Барських, Святослав Вакарчук, Олексій Потапенко та Анастасія Каменських, Світлана Лобода, Дмитро Монатік, Андрій Данилко, Тіна Кароль та інші.

    Теги: ЗСУ війна Андрій Садовий Львів Україна співачка Ніно Катамадзе
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    Садовий розповів, кого зустрів у звичайному переході (фото)