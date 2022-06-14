Садовий розповів, кого зустрів у звичайному переході (фото)

Ніно Катамадзе поспішала на репетицію у філармонію

Львівський міський голова Андрій Садовий розповів, що у звичайному львівському переході зустрів відому грузинську співачку Ніно Катамадзе. Про це Садовий повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Кого тільки не зустрінеш у звичайному львівському переході. Сьогодні це Ніно Катамадзе, яка поспішає на репетицію у філармонію», – написав Садовий.

Він зазначив, що в п’ятницю Ніно зіграє благодійний концерт.

«Всі зібрані гроші підуть на допомогу ЗСУ», – додав мер Львова.

Садовий також опублікував фотографію з Ніно Катамадзе.

фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Зазначимо, грузинська співачка Ніно Катамадзе, яку дуже люблять в Україні, приїхала до Києва та виступила прямо у столичному метро. Артистка влаштувала концерт на станції Майдан Незалежності.

Нагадаємо, нещодавно російські ЗМІ публікували повний список українських артистів, журналістів і митців, яким Москва заборонила вʼїзд терміном на 50 років за критичне ставлення до дій Росії, яка 24 лютого розпочала неспровоковану війну проти України.

До переліку увійшла 31 людина. Серед них – телеведучі Дмитро Комаров («Світ Навиворіт»), Микола Серга і Андрій Бедняков («Орел і решка»), музиканти Макс Барських, Святослав Вакарчук, Олексій Потапенко та Анастасія Каменських, Світлана Лобода, Дмитро Монатік, Андрій Данилко, Тіна Кароль та інші.