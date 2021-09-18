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    Пеле знову в реанімації

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    Самопочуття ексфутболіста погіршилося - Пеле знову в реанімації
    Самопочуття ексфутболіста погіршилося
    Фото Пеле/ Іnstagram

    Зірці бразильського футболу Пеле стало гірше після операції з видалення пухлини

    Колишній футболіст збірної Бразилії Пеле знову опинився у відділенні інтенсивної терапії та реанімації. Про це повідомляє Reuters.

    80-річний ветеран і зірка бразильського футболу проходить лікування в госпіталі Сан-Паулу. У вівторок він покинув відділення терапії. Зараз же стан Пеле погіршився.

    6 вересня стало відомо, що Пеле переніс операцію з видалення пухлини в товстій кишці. Про це триразовий чемпіон світу в складі збірної Бразилії розповів в своєму Instagram.

    31 серпня повідомлялося, що бразилець знаходиться в госпіталі. Пеле заявив, що проведе планове обстеження, яке відкладав через пандемію коронавірусу.

    Пеле відомий за виступами за бразильський «Сантос» і американський «Нью-Йорк Космос». У складі збірної Бразилії форвард тричі вигравав чемпіонат світу. Він був визнаний гравцем століття за версією Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

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    Теги: ФІФА чемпіонат світу ветеран Нью-Йорк Instagram Пеле
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    Пеле знову в реанімації