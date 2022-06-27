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    Культура

    Сергій Жадан отримав престижну книжкову премію в Німеччині

    Тексти Жадана розповідають, як війна і руйнування входять у цей світ і впливають на людей - Сергій Жадан отримав престижну книжкову премію в Німеччині
    Тексти Жадана розповідають, як війна і руйнування входять у цей світ і впливають на людей
    фото з відкритих джерел

    Жадан отримав Премію миру

    Українському письменнику, перекладачеві і музиканту Сергію Жадану присудили Премію миру німецьких книгарів 2022. Про це повідомила опікунська рада премії у Франкфурті-на-Майні.

    «Німецька асоціація книготоргівлі відзначила Сергія Жадана «за його видатну мистецьку роботу та за те, що він допомагає людям під час війни, ризикуючи своїм життям», – йдеться у повідомленні.

    За словами асоціації, тексти Жадана «розповідають, як війна і руйнування входять у цей світ і впливають на людей. При цьому письменник знаходить свою власну мову, яка показує нам потужним і диференційованим способом те, на що багато хто не звертає уваги».

    Український письменник встиг прокоментувати премію.

    «Дякую німецьким книговидавцям та книгорозповсюджувачам за цьогорічну Премію Миру. Дуже важливо, що в німецькому інформаційному просторі присутня Україна. Важливо, що восени на Франкфуртському книжковому ярмарку, де ця премія вручається, Україна буде предметом обговорення. Ми потребуємо зброї, але інформаційної підтримки ми потребуємо так само. Ми маємо перемогти в цій війні, ми мусимо захистити своє майбутнє. Тому нині кожен вияв підтримки української культури працює на нашу перемогу. Величезна подяка всім за солідарність!» — написав Жадан у Facebook.

    Нагадаємо, що 13 березня комітет літературознавчих наук Польської академії наук висунув українського письменника Сергія Жадана на Нобелівську премію з літератури.

    А 22 березня Жадан, який залишається і волонтерить у рідному Харкові, разом із друзями-поетами та акторами влаштували концерт для харків'ян, які живуть у метрополітені, ховаючись від обстрілів.

    Раніше Жадан потрапив під обстріл у Харкові.

    Теги: росія окупанти війна Україна письменник премія окупація Сергій Жадан #stoprussia
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    Сергій Жадан отримав престижну книжкову премію в Німеччині