Жадан у кабінеті лікаря під час процедури

Письменник закликав українців учинити так само, якщо є можливість

Відомий письменник Сергій Жадан зробив щеплення від коронавірусу. Про це він повідомив на своїй офіційній сторінці у facebook.

Жадан опублікував фото, зроблене під час процедури в кабінеті лікаря, та закликав українців робити щеплення від коронавірусу,

«Провакцинувався. І вам раджу, якщо є можливість», – підписав знімок письменник.

За кілька годин допис набрав майже тисячу коментарів. Частина користувачів виступила проти того, щоб щеплення робили медійним персонам. На їхню думку, насамперед слід імунізувати осіб із груп ризику – медичних працівників, військовослужбовці в зоні проведення ООС, літніх людей тощо.

Також люди писали, що немає змісту популяризуввати щеплення від Covid-19, бо вони наразі недоступні широкому колу українців.

Раніше Сергій Жадан уже робив щеплення від дифтерії та правця і закликали українців підтримати кампанію «Вакциновані – значить захищені».

Також «Главком» повідомляв, що в Україні від коронавірусу вакцинували вже понад сто тисяч осіб.

Як відомо, «Жадан і Собаки» презентували нову гострополітичну пісню.