Шведський науковець подарує Україні картину XVIII століття
Шведський професор подарує Україні картину XVIII століття «Свята Варвара»
Картина буде розміщена в Нацмузеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків у Києві
Громадянин Швеції, доктор медицини і філософії, почесний професор Сальгренської медичної академії Гетеборзького університету Торі Хальстрем подарує Україні картину XVIII століття «Свята Варвара». Про це повідомив у Facebook міністр культури Олександр Ткаченко.
Картина, яка, ймовірно, належить пензлю іспанського художника, повинна прибути в Україну наприкінці травня.
«Цей дар надзвичайно символічний для України, особливо за часів збройної агресії РФ. Адже Свята Варвара вважається покровителькою артилеристів, саперів, військових інженерів, ракетників, металургів, гірників, шахтарів», – зазначає Ткаченко.
За словами самого професора, він вирішив подарувати її Україні, тому що саме в соборі Святого Володимира в Києві зберігаються мощі святої великомучениці Варвари.
Зазначається, що картина буде розміщена в Нацмузеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків у Києві.
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