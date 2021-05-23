Шведський науковець подарує Україні картину XVIII століття

Картина буде розміщена в Нацмузеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків у Києві

Громадянин Швеції, доктор медицини і філософії, почесний професор Сальгренської медичної академії Гетеборзького університету Торі Хальстрем подарує Україні картину XVIII століття «Свята Варвара». Про це повідомив у Facebook міністр культури Олександр Ткаченко.

Картина, яка, ймовірно, належить пензлю іспанського художника, повинна прибути в Україну наприкінці травня.

«Цей дар надзвичайно символічний для України, особливо за часів збройної агресії РФ. Адже Свята Варвара вважається покровителькою артилеристів, саперів, військових інженерів, ракетників, металургів, гірників, шахтарів», – зазначає Ткаченко.

За словами самого професора, він вирішив подарувати її Україні, тому що саме в соборі Святого Володимира в Києві зберігаються мощі святої великомучениці Варвари.

Зазначається, що картина буде розміщена в Нацмузеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків у Києві.

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