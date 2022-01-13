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    Старий Новий рік: красиві листівки до свята (фото, відео)

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    13 січня називають Щедрим вечором - Старий Новий рік: красиві листівки до свята (фото, відео)
    13 січня називають Щедрим вечором
    Фото: konkurent.ua

    Свято Маланки відзначають напередодні Нового року – 13 січня

    У ніч з 13 на 14 січня в Україні святкують Старий Новий рік та Щедрий вечір (Маланки). Одним із найбільш улюблених, безтурботних та радісних періодів після Нового року є Святки. Це період, який охоплює 12 днів після свята Різдва і триває до Хрещення Господнього (19 січня).

    У римлян день преподобної Меланії традиційно завершував рік, а день святого Василя розпочинав новий, тому свято Маланки відзначають напередодні Нового року – 13 січня, його ще називають Щедрим вечором або Щедрою (другою) кутею, а святом Василя називають Старий Новий рік, який святкують 14 січня. Свята Василя та Маланки – ще одна нагода зібратися усією сім'єю, запросити друзів чи самим вирушити у гості.

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    Старий Новий рік: красиві листівки до свята (фото, відео)
    Старий Новий рік: красиві листівки до свята (фото, відео)
    Старий Новий рік: красиві листівки до свята (фото, відео)
    Старий Новий рік: красиві листівки до свята (фото, відео)
    Старий Новий рік: красиві листівки до свята (фото, відео)
    Старий Новий рік: красиві листівки до свята (фото, відео)
    Старий Новий рік: красиві листівки до свята (фото, відео)

    Для тих, хто змушений сидіти вдома та не може піти у гості, «Главком» пропонує добірку вітальних листівок та музичних відеопривітань.

    Як раніше повідомлялося, у Україні 19 січня відзначатимуть Водохреще. З цієї нагоди на ополонках цього дня працюватимуть рятувальники. У ДСНС України нагадали, як безпечно пірнати в ополонку та не отримати переохолодження.

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    Теги: свята хрещення традиції
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    Старий Новий рік: красиві листівки до свята (фото, відео)