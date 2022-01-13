Щедрий вечір 13 січня: традиції та прикмети свята

Не варто 13 січня давати або брати гроші у борг, інакше борги будуть переслідувати весь рік

Напередодні Старого Нового року (за старим стилем 13 січня) в Україні відзначали Щедрий вечір. Вітальників, що ходили з поздоровленнями, називали щедрувальниками, а віншувальні пісні – щедрівками.

Цим самим завершувався період «Святих вечорів», який тривав від 6 до 12 січня, коли не годилося виконувати будь-яку господарську роботу. Впродовж цього тижня українці влаштовували святкові застілля, ходили один до одного в гості й обов’язково співали колядки.

Зранку хазяйки починають готувати щедру кутю. На відміну від багатої, її заправляють маком і медом. Її ставлять на покуті. Крім того, печуть млинці, готують пироги та вареники з сиром, щоб обдаровувати щедрувальників та посівальників.

Щедрий вечір

За тиждень після коляди, напередодні Нового Року (за старим стилем), відзначають Щедрий вечір. Це – відгомін стародавнього, імовірно, дохристиянського звичаю. За християнським календарем – це день преподобної Меланії. В народній традиції обидва свята об’єднались, і тепер маємо Щедрий вечір, або свято Меланки.

У навечір’я Нового року (тепер – 13 січня) у церквах відбуваються урочисті Богослужіння на закінчення Старого року, щоб наприкінці року подякувати Богові за вже отримані ласки і попросити нових на наступний рік. Як і на Свят-вечір, цього дня готують святкову вечерю, яку в народі величають Щедрою, тому що страви цього вечора не є пісними: тут на столі й кутя, і ковбаси, й холодець, і шинка.

Щодо страв Щедрого вечора, то вони не скрізь однакові: понад Дніпром печуть пироги з м’ясом і смажать гречані млинці на свинячому смальці, на півдні України фігурують бублики, а в гуцулів – вареники чи, як вони кажуть, «пироги».

З заходом сонця і до півночі розпочиналося щедрування. Дівчатка-підлітки ходили до сусідів та родичів щоб проспівати щедрівки. Якщо господарі 13 січня не скупилися на смаколики для щедрувальників, то це обіцяло їм щастя та добробут.

Також була розповсюджена традиція для незаміжніх дівчат. Вони ворожили на майбутнього чоловіка.

Що не можна робити

У цей день не можна братися за щось нове, оскільки люди вірили, що з цього не вийде нічого гарного.

Не можна ставити на святковий стіл страви з риби та птиці. Вважають, що так щастя може злетіти або випливти з дому.

Не варто 13 січня давати або брати гроші у борг, інакше борги будуть переслідувати весь рік.

Також не варто виносити сміття і перераховувати дрібні гроші в гаманці, щоб не відлякати достаток.

Що потрібно робити

Наші предки вірили: що пишніше накрито святковий стіл, то заможнішою буде сім'я в цьому році. Тому і називають вечір Щедрим.

День Маланки або Василів вечір також вважали найвдалішим часом для ворожінь. Люди вірили, що те, що наворожили на Василя, обов'язково здійсниться. Найчастіше саме в цей день дівчата ворожили на свою долю і майбутнє весілля.

Крім того, якщо 13 січня тримається відносно тепла погода, то літо буде дощовим, а весна – пізньою.

А ось якщо кріт виліз зі своєї нори – травень буде холодним.

Народні прикмети