Запорізькі судді відгуляли корпоратив під тюремний шансон (відео)

Виконував тюремний хіт для гостей на святі заступник голови суду

У Запоріжжі судді святкували новорічний корпоратив під пісню «Кольщик» від Михайла Круга. Відео «суддівського шабашу» опублікував у Facebook юрист Михайло Жернаков.

«Кримінальний сходняк? Пісенний конкурс в виправній колонії? Та ні – це святкують копоратив судді Шевченківського суду м. Запоріжжя. Співає: заступник голови суду Зарютін. Танцюють: судді Зарютін, Дмитрюк, Карабак, Боєв, Звєздова. Хочеться ще щось написати зі словами «справжнє обличчя» чи «очистити цю клоаку», але порівняно з цим шедевром боюся, все прозвучить банально», – підписав він відео.

Там видно, що суддя співає, зокрема, пісню російського виконавця Михайла Круга «Кольщик» від імені ув’язненого в місцях позбавлення волі.

Користувачі соцмереж вважають, що підбір плейлиста для свята краще за будь-які слова говорить про культурні уподобання служителів Феміди і про їхню самоідентифікацію.