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    Запорізькі судді відгуляли корпоратив під тюремний шансон (відео)

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    Запорізькі судді на корпоративі заспівали тюремний шансон - Запорізькі судді відгуляли корпоратив під тюремний шансон (відео)
    Запорізькі судді на корпоративі заспівали тюремний шансон
    фото: скріншот відео

    Виконував тюремний хіт для гостей на святі заступник голови суду

    У Запоріжжі судді святкували новорічний корпоратив під пісню «Кольщик» від Михайла Круга. Відео «суддівського шабашу» опублікував у Facebook юрист Михайло Жернаков.

    «Кримінальний сходняк? Пісенний конкурс в виправній колонії? Та ні – це святкують копоратив судді Шевченківського суду м. Запоріжжя. Співає: заступник голови суду Зарютін. Танцюють: судді Зарютін, Дмитрюк, Карабак, Боєв, Звєздова. Хочеться ще щось написати зі словами «справжнє обличчя» чи «очистити цю клоаку», але порівняно з цим шедевром боюся, все прозвучить банально», – підписав він відео.

    Там видно, що суддя співає, зокрема, пісню російського виконавця Михайла Круга «Кольщик» від імені ув’язненого в місцях позбавлення волі.

    Користувачі соцмереж вважають, що підбір плейлиста для свята краще за будь-які слова говорить про культурні уподобання служителів Феміди і про їхню самоідентифікацію.

    Теги: Запоріжжя свята конкурс суддя
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    Запорізькі судді відгуляли корпоратив під тюремний шансон (відео)