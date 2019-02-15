«Там, де нас нема». Заклик Вакарчука допомогти придумати назву його майбутньої партії, закінчився конфузом



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Користувачі соцмережі запропонували Святославу Вакарчуку сотні назв партії

Серед пропозицій, зокрема, були такі назви: «Не йди!», «Я не готовий», «Слава, просто спiвай!»

Лідер групи «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук запропонував людям допомогти йому з вибором назви для його політичної партії і пообіцяв за кращий варіант приз — примірник написаного від його руки тексту пісні «Скільки нас» із автографом.

Про це він заявив в інтерв'ю журналістці Соні Кошкіній.

«Я звертаюся до людей, може ви запропонуйте назву для нашої майбутньої команди? Ну не «Океан Ельзи» ж мені її називати? Не важливо, якою буде далі її роль, але назва — це дуже відповідально. І я буду радий побачити ваші відповіді. Хто знає, може, якусь із назв ми оберемо», — заявив він.

Пізніше Кошкіна у себе в Facebook запропонувала допомогти Вакарчуку й оголосила конкурс, проте в соцмережі своєрідно сприйняли заклик про допомогу і видали безліч жартів на тему політичного курсу, який Вакарчук НЕ озвучив в інтерв'ю.

Користувачі соцмережі запропонували сотні назв. Журналісти відмітили найсмішніші, серед яких: «Не йди!», «Я не готовий», «Слава, просто спiвай!», «Рішучі гальма», «Флегматони вперед», «ВИА — Вакарчук Исполняет Амебу», «Здамся з боєм», «Блок Шредингера», «Там, де нас нема», «Слава — Україні!» та «EffeсtZero».

Раніше стало відомо, що співак Святослав Вакарчук заявив, що не братиме участі у виборах президента.