  1. Головна
  2. Країна
  3. Культура
рус
    Культура

    Видатний український режисер звернувся до Зеленського із пропозицією

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Андрій Жолдак вважає, що Україна потребує нової якості театрального мистецтва - Видатний український режисер звернувся до Зеленського із пропозицією
    Андрій Жолдак вважає, що Україна потребує нової якості театрального мистецтва
    фото: скріншот з відео

    Відомий на весь світ майстер режисури хоче поставити спектакль у Національній опері

    Всесвітньо відомий театральний режисер з України Андрій Жолдак під час інтерв’ю журналістці Олесі Бацман запропонував президенту України Володимиру Зеленському, прем’єру Денису Шмигалю, міністру культури Олександру Ткаченку та директору Національної опери Петру Чуприні поставити в Києві оперу у найближчі два роки.

    «Хочу продемонструвати іншу якість оперного театру. Мені дирекція Театру опери та балету відмовляє багато років, буцімто я – не формат», – наголосив Жолдак.

    Режисер нагадав, що ставить вистави у багатьох європейських театрах – у Зальцбурзі, Мюнхені, Празі, Братиславі, але ніяк не може домовитися з Київським оперним театром. «Я хочу, щоб мені відповіли офіційно: «Ні, Жолдаку, ми тебе не покличемо, тому що ти не наш формат», або ж треба змінити ситуацію в цьому театрі, який скаже: «Андрію, welcome, прийди – і ми зробимо проєкт», – сказав режисер.

    Зазначимо, Андрій Жолдак – всесвітньо відомий український театральний режисер Заслужений діяч мистецтв України (2004). Лауреат низки відзнак міжнародних театральних фестивалів, а також премії ЮНЕСКО (2004). Кавалер ордена «За заслуги» III ступеня (2009). З 2006 року проживає у Німеччині.

    Раніше директор-художній керівник Київського театру драми і комедії на лівому березі Дніпра, режисер Станіслав Жирков розповів про відкриття міського театру Мюнхена, на якому йому пощастило побувати.

    Читайте також:
    Теги: Київ культура театр мистецтво Володимир Зеленський Денис Шмигаль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Видатний український режисер звернувся до Зеленського із пропозицією