Видатний український режисер звернувся до Зеленського із пропозицією

Відомий на весь світ майстер режисури хоче поставити спектакль у Національній опері

Всесвітньо відомий театральний режисер з України Андрій Жолдак під час інтерв’ю журналістці Олесі Бацман запропонував президенту України Володимиру Зеленському, прем’єру Денису Шмигалю, міністру культури Олександру Ткаченку та директору Національної опери Петру Чуприні поставити в Києві оперу у найближчі два роки.

«Хочу продемонструвати іншу якість оперного театру. Мені дирекція Театру опери та балету відмовляє багато років, буцімто я – не формат», – наголосив Жолдак.

Режисер нагадав, що ставить вистави у багатьох європейських театрах – у Зальцбурзі, Мюнхені, Празі, Братиславі, але ніяк не може домовитися з Київським оперним театром. «Я хочу, щоб мені відповіли офіційно: «Ні, Жолдаку, ми тебе не покличемо, тому що ти не наш формат», або ж треба змінити ситуацію в цьому театрі, який скаже: «Андрію, welcome, прийди – і ми зробимо проєкт», – сказав режисер.

Зазначимо, Андрій Жолдак – всесвітньо відомий український театральний режисер Заслужений діяч мистецтв України (2004). Лауреат низки відзнак міжнародних театральних фестивалів, а також премії ЮНЕСКО (2004). Кавалер ордена «За заслуги» III ступеня (2009). З 2006 року проживає у Німеччині.

Раніше директор-художній керівник Київського театру драми і комедії на лівому березі Дніпра, режисер Станіслав Жирков розповів про відкриття міського театру Мюнхена, на якому йому пощастило побувати.

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