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    Названо десять найпопулярніших серед українців котячих порід

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    Мейн-куни завоювали серця українців - Названо десять найпопулярніших серед українців котячих порід
    Мейн-куни завоювали серця українців
    фото: Сергій Гринюк/Facebook

    Уперше за багато років в Україні змінилася порода-лідер

    Названо десять найпопулярніших серед українців котячих порід. Дані зібрав, проаналізував та оприлюднив єдиний в Україні спеціалізований портал із продажу породистих котів та собак lapa.shop.

    Для аналізу використовувалися такі дані: комерційні запити українців у пошукових системах, спрямовані на купівлю тієї чи іншої породи, а також прямі звернення покупців до порталу.

    ТОП-10 найпопулярніших в Україні котячих порід за підсумком минулого року виглядає так:

    1. Мейн-куни.
    2. Шотландські кішки.
    3. Британські кішки.
    4. Бенгали.
    5. Сфінкси.
    6. Сіамські кішки.
    7. Бурма.
    8. Орієнтали.
    9. Сибірські кішки.
    10. Регдоли.

    Укладачі рейтингу зазначають, що вперше за багато років в Україні змінилася порода-лідер: раніше українці найактивніше шукали кошенят-шотландців, але тепер з першого місця їх посунули мейн-куни. Також у ТОП-3 традиційно присутня британська порода.

    «Популярність порід-лідерів рейтингу доводить, що мешканці України, так само, як інших країн, обирають улюбленця, насамперед ґрунтуючись на його зовнішніх даних. Шотландці подобаються людям через фірмовий бейбі-фейс та особливі вушка. А мейн-куни – через величезний розмір, шикарний хвіст та вуха з пензликами. Але водночас, коли люди звертаються за консультацією, виявляється, що вони шукають зовсім інший психотип домашнього улюбленця», – коментує фелінолог (фахівець з котів) сервісу lapa.shop Катерина Югош.

    Фахівчиня зазначає, що кошеня потрібно обирати не лише виходячи із зовнішнього вигляду, але насамперед з особливостей психіки. Так, наприклад, шотландську породу або мейн-кунів можна сміливо назвати котами-універсалами, які підходять багатьом людям. У той же час бенгальські котики – це специфічна порода, що вирізняється підвищеною активністю, і покупці мають бути готовими до цього.

    «Хоча, безперечно, той факт, що і мейн-кун, і шотландець названі універсальними котами, зовсім не означає, що вони підходять взагалі усім. Розчарувати може будь-яка порода, якщо вона не підходить конкретній людині. Тому всі охочі придбати кошеня, перш ніж це зробити, обов'язково мають вивчити особливості породи», – наголосила Катерина Югош.

    Також експерти радять обирати породисте кошеня неодмінно в племінному розпліднику. Тому що 80% тварин, що представлені на дошках оголошень України, насправді не є породистими. Їх вирощують люди, які не мають профільної освіти, допуску до розведення, що не перебувають у фелінологічних клубах. А тому їхні кошенята ніде не зареєстровані та не мають справжнього документа, що підтверджує породність. Ветеринарний паспорт не є документом про походження.

    Раніше повідомлялося, що Іспанія визнала домашніх улюбленців законними членами родини. У домашніх тварин буде справжня ідентифікаційна картка, яка буде внесена до національної бази даних. А ще їх віднесуть до справжніх розумних істот, а не об'єктів. А ще від тварин буде складніше відмовитися й викинути на вулицю.

    Нагадаємо, на Харківщині 15-річна школярка отримає покарання за знущання з кота.

    Також ветеринари розповіли, як вберегти тварин від наслідків новорічних салютів.

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    Теги: паспорт рейтинг українці тварини час
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    Названо десять найпопулярніших серед українців котячих порід