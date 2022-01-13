«Тарас Шевченко єднає народи». У Києві пройде благодійний аукціон мистецьких робіт

Під час заходу можна буде вільно поспілкуватися з автором проєкту актрисою-рекордсменкою Галиною Яблонською

У Києві 22 січня відбудеться зустріч з Народною артисткою Галиною Яблонською та благодійний аукціон мистецьких робіт, кошти з якого підуть на проведення Міжнародного проєкту-конкурсу «Тарас Шевченко єднає народи». Як повідомляють організатори, у заході візьмуть участь метри українського живопису, серед яких: Народний художник України Іван Марчук, відомі письменники та художники.

Під час благодійного аукціону, який пройде в галереї Vakulenko Art Consultin, можна буде вільно поспілкуватися з автором проєкту, актрисою Галиною Яблонською, артистами та музикантами Анатолієм Паламаренко, Олесем Харченко, Валентиною Ковальською, Кирилом Стеценко.

На аукціоні будуть представлені численні мистецькі роботи: картини, книги, фоторепродукції, вироби ручної роботи тощо. З ними можна буде заздалегідь ознайомитися у приміщенні галереї Vakulenko Art Consulting починаючи з середи, 19 січня.

Кошти, отримані під час заходу, спрямовуються на розвиток проєкту.

Міжнародний проєкт-конкурс був започаткований у 2016 році Народною артисткою Галиною Яблонською як громадська ініціатива. За шість років існування до проєкту з 67 країн світу надійшло понад 2200 заявок, що майже 5000 учасників. Вірші Шевченка пролунали 60-ма мовами світу. Наймолодшому учаснику конкурсу три роки, а найстаршому – 99.

Галина Яблонська – старійшина трупи головного театру країни, Національного драматичного театру ім. Івана Франка. Актриса – національна рекордсменка, володарка титулу «Найтриваліший період виступу на театральній сцені».

Усім бажаючим взяти участь в аукціоні чи матеріально допомогти мистецькому заходу, варто звертатися за телефоном до Оргкомітету: +380674094925 або писати на e-mail: [email protected], [email protected]



