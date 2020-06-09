Новопризначений міністр культури прокоментував спільне виробництво серіалів з Росією



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Раніше Ткаченко заявляв, що заборона на в’їзд до України іноземному актору не може слугувати підставою для заборони стрічки за його участю

Ткаченко вважає, якщо кошти для створення українського-російського серіалу приватні, то «це економіка»

Новопризначений міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що державні кошти не можуть вкладатися в спільне виробництво українсько-російських серіалів, поки Росія є країною агресором. Про це Ткаченко сказав у програмі «Зворотний відлік» на UA: Перший.

«Якщо мова йде про державні кошти, то вкладати державні кошти в спільне виробництво з росіянами не можна, допоки в нас є держава-агресор. Стосовно приватних ініціатив — це економіка. Очевидно, якщо цей серіал продається в Росію, і таких фактів дуже багато — це дозволяє взяти більше коштів для зйомок. Що тут важливо, в Україні, з українськими акторами, українськими режисерами, українськими сервісами, ці кошти залишаються в Україні», — зазначив він.

Як повідомлялося, Ткаченко може зняти заборону на показ низки російських фільмів.

Раніше Ткаченко заявляв, що заборона на в’їзд до України іноземному актору не може слугувати підставою для заборони стрічки за його участю.

Нагадаємо, у червні 2015 року в Україні було запроваджено заборону на показ в кінотеатрах і трансляцію в телеефірі фільмів та серіалів російського виробництва.

Станом на 2018 рік українське Держкіно заборонило трансляцію 780 російських фільмів і серіалів.