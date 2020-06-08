У столиці відбувся мітинг до річниці закриття кінотеатру «Київ»: відео



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Акція біля столичного кінотеатру «Київ», 7 червня 2020 року



Фото: hromadske

Активісти вимагають від київської влади визнати чинну оренду з мережею «Сінема Центр» недійсною

Під будівлею столичного кінотеатру «Київ» відбувся мітинг до річниці його закриття.

Про це повідомляє hromadske.

Активісти вимагають від київської влади визнати чинну оренду з мережею «Сінема Центр» недійсною та провести новий конкурс, який брав би до уваги концепцію розвитку культурного центру та позицію кіноспільноти.

Учасники мітингу наголошують, що новий орендар уже продовж пів року не сплачує оренду, а протягом року так і не провів обіцяний ремонт і не відновив роботу кінотеатру.

Мітинг організували ініціативи Occupy Kyiv Cinemas і «Врятуймо КЦ Кінотеатр Київ». За їхнім задумом, під час акції мали зіграти діджей-сети українські музиканти Anna Khvyl і Sasha Dolgiy, але організаторам відмовили у наданні електроенергії. Усі охочі могли висловитися у режимі «вільного мегафону».

Мітинг до річниці закриття кінотеатру «Київ»: активістка руху Occupy Kyiv Cinemas перераховує кінотеатри, що закрилися після того, як опинилися на балансі комунального підприємства «Київкінофільм» pic.twitter.com/FKOfB8LpQm — hromadske (@HromadskeUA) June 7, 2020

Учасники акції вимагали від міської адміністрації визнати результати відкритих торгів недійсними та позбавити мережу «Сінема Сіті» права оренди кінотеатру. А у правилах нового відкритого конкурсу прописати перевагу концепції культурного центру над ціною оренди.

Біля столичного кінотеатру «Київ» відбувся мітинг до річниці його силового захоплення, після якого кінотеатр жодного разу не відкрився pic.twitter.com/hnpsoqO1Q4 — hromadske (@HromadskeUA) June 7, 2020

Також мітингарі закликали провести розслідування порушень з боку Департаменту комунальної власності міста Києва та КМДА та розформувати комунальне підприємство «Муніципальна охорона».

Нещодавно мер Києва Віталій Кличко ініціював проведення виїзного засідання постійної Комісії Київради з питань власності в приміщенні кінотеатру «Київ», аби депутати, активісти та журналісти побачили в якому стані перебуває будівля кінотеатру.

Як повідомлялося, будівля кінотеатру «Київ» наразі перебуває у непридатному до використання за призначенням стані.

У мережі зявилося відео, де знято, в якому стані знаходиться кінотеатр після старих орендарів.

Наразі тривають підготовчі та погоджувальні процеси для капітального ремонту та відновлення столичного кінотеатру «Київ». Планується, що кінотеатр «Київ» буде відкрито до кінця цього року.