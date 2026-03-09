Головна Країна Культура
search button user button menu button

CNN: Українська електронна музика трансформувалася в умовах війни

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
CNN: Українська електронна музика трансформувалася в умовах війни
Українці продовжують ходити на рейви, незважаючи на війну, яка триває вже п'ятий рік
фото: Reuters

Для багатьох українців танці під електронну музику перетворилися на засіб збереження ментального здоров'я

Навіть під час постійної загрози обстрілів та енергетичного терору в українських містах продовжує битися серце електронної культури. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

У київських клубах, як-от знаменитий Closer, тьмяне світло та техно-ритми стали для молоді способом знайти необхідний баланс між жорстокою реальністю війни та потребою відчувати життя. Для багатьох відвідувачів танці перетворилися на емоційний виплеск і засіб збереження ментального здоров'я, а самі заклади, розташовані в колишніх промислових будівлях, тепер поєднують розважальну функцію з роллю укриттів та пунктів незламності з власними генераторами.

Історія українського рейву завжди була тісно переплетена з ідеями свободи та спротиву старій системі, але після повномасштабного вторгнення цей вектор остаточно змістився у бік боротьби з зовнішнім ворогом. Організація заходів зазнала суттєвих змін: через комендантську годину вечірки стали денними та менш масштабними, проте вони набули особливої, «дикої» енергії. У Харкові, що розташований зовсім поруч із кордоном, нічні клуби стали місцем, де військові у відпустці можуть на кілька годин забути про окопи, хоча навіть на танцполах тепер частіше зустрінеш людей з аптечками, ніж із коктейлями.

Війна водночас створила умови для підйому молодих локальних артистів, оскільки іноземні діджеї рідше відвідують країну. Багато представників сцени, як-от діджей Даніель Детком, змінили пульти на зброю і захищають країну в лавах ЗСУ, продовжуючи створювати музику на ноутбуках у перервах між боями.

Сьогодні українська рейв-спільнота – це не просто субкультура, а потужний волонтерський ресурс: кошти від вечірок та продажу музичних збірок стабільно спрямовуються на потреби фронту. Це доводить, що культурне життя в Україні не просто не померло, а стало важливою частиною національного спротиву та віри у перемогу.

Як відомо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №12345, який пропонує встановити День української музики. Саме свято відзначатиметься у третю суботу вересня. 

Повідомляється, що вибір саме цієї дати має глибоке історичне та символічне значення. Ця дата пов'язана з подіями фестивалю «Червона Рута» 1989 року в Чернівцях, коли 24 вересня на закритті фестивалю вперше публічно прозвучав заборонений тоді гімн «Ще не вмерла Україна». 

Нагадаємо, українська співачка, переможниця Євробачення-2004 Руслана увійшла до складу журі німецького національного відбору Eurovision Song Contest. Співачка оцінювала вокальні дані та сценічну постановку конкурсантів, спираючись на власний досвід перемоги.

Руслана прокоментувала свою участь у проєкті, назвавши це великою відповідальністю та можливістю вкотре нагадати Європі про силу української музики.

Теги: війна музика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Переговори у Женевы
Коли дипломати тиснуть руки, Кремль тисне ракетами
18 лютого, 12:35
Адміністрація Дональда Трампа схиляється до силового вирішення іранського питання
Ізраїль запровадив найвищий рівень бойової готовності: що відомо
19 лютого, 10:53
Ситуація на фронті 19 лютого
Лінія фронту станом на 19 лютого 2026. Зведення Генштабу
19 лютого, 22:18
Генерал РФ Демурчієв катував та вбивав українських військових – розслідування
Генерал РФ Демурчієв катував та вбивав українських військових – розслідування
20 лютого, 11:35
На банері був з напис російською мовою «Перемога буде за нами»
Сеул змусив посольство Росії зняти скандальний банер зі своєї будівлі
24 лютого, 14:59
Буданов виступив на Justice Conference в Києві
Цього тижня відбудеться обмін полоненими? Буданов зробив заяву
23 лютого, 15:32
Буданов підкреслив, що підтримка України з боку європейських держав є інвестицією у власну безпеку
Буданов пояснив, яку функцію зараз виконує Україна для всієї Європи
27 лютого, 15:05
СБУ повідомила про підозру агенту ФСБ у Кропивницькому
СБУ затримала чоловіка за реєстрацію Starlink для РФ
3 березня, 12:44
У січні 2025 року Дмитро Царик був мобілізований до лав Збройних сил України
Поліг під час виконання завдання на покровсьому напрямку. Згадаймо Дмитра Царика
6 березня, 09:00

Культура

CNN: Українська електронна музика трансформувалася в умовах війни
CNN: Українська електронна музика трансформувалася в умовах війни
Мінкульт підтвердив статус критично важливих для гуртів «Бумбокс» та «Без обмежень»
Мінкульт підтвердив статус критично важливих для гуртів «Бумбокс» та «Без обмежень»
Парламент пропонує запровадити День української музики
Парламент пропонує запровадити День української музики
Заблоковано інтернет-магазин, який поширював російську пропаганду
Заблоковано інтернет-магазин, який поширював російську пропаганду
155-річчя від дня народження Лесі Українки: цікаві факти про творчість поетеси
155-річчя від дня народження Лесі Українки: цікаві факти про творчість поетеси
Український безпілотник Shark став зіркою художнього фільму (відео)
Український безпілотник Shark став зіркою художнього фільму (відео)

Новини

В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
Вчора, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
Вчора, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
7 березня, 17:29
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
7 березня, 16:18
Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
7 березня, 11:15

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua