CNN: Українська електронна музика трансформувалася в умовах війни
Для багатьох українців танці під електронну музику перетворилися на засіб збереження ментального здоров'я
Навіть під час постійної загрози обстрілів та енергетичного терору в українських містах продовжує битися серце електронної культури. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.
У київських клубах, як-от знаменитий Closer, тьмяне світло та техно-ритми стали для молоді способом знайти необхідний баланс між жорстокою реальністю війни та потребою відчувати життя. Для багатьох відвідувачів танці перетворилися на емоційний виплеск і засіб збереження ментального здоров'я, а самі заклади, розташовані в колишніх промислових будівлях, тепер поєднують розважальну функцію з роллю укриттів та пунктів незламності з власними генераторами.
Історія українського рейву завжди була тісно переплетена з ідеями свободи та спротиву старій системі, але після повномасштабного вторгнення цей вектор остаточно змістився у бік боротьби з зовнішнім ворогом. Організація заходів зазнала суттєвих змін: через комендантську годину вечірки стали денними та менш масштабними, проте вони набули особливої, «дикої» енергії. У Харкові, що розташований зовсім поруч із кордоном, нічні клуби стали місцем, де військові у відпустці можуть на кілька годин забути про окопи, хоча навіть на танцполах тепер частіше зустрінеш людей з аптечками, ніж із коктейлями.
Війна водночас створила умови для підйому молодих локальних артистів, оскільки іноземні діджеї рідше відвідують країну. Багато представників сцени, як-от діджей Даніель Детком, змінили пульти на зброю і захищають країну в лавах ЗСУ, продовжуючи створювати музику на ноутбуках у перервах між боями.
Сьогодні українська рейв-спільнота – це не просто субкультура, а потужний волонтерський ресурс: кошти від вечірок та продажу музичних збірок стабільно спрямовуються на потреби фронту. Це доводить, що культурне життя в Україні не просто не померло, а стало важливою частиною національного спротиву та віри у перемогу.
