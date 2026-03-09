CNN: Українська електронна музика трансформувалася в умовах війни

Українці продовжують ходити на рейви, незважаючи на війну, яка триває вже п'ятий рік

Для багатьох українців танці під електронну музику перетворилися на засіб збереження ментального здоров'я

Навіть під час постійної загрози обстрілів та енергетичного терору в українських містах продовжує битися серце електронної культури. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

У київських клубах, як-от знаменитий Closer, тьмяне світло та техно-ритми стали для молоді способом знайти необхідний баланс між жорстокою реальністю війни та потребою відчувати життя. Для багатьох відвідувачів танці перетворилися на емоційний виплеск і засіб збереження ментального здоров'я, а самі заклади, розташовані в колишніх промислових будівлях, тепер поєднують розважальну функцію з роллю укриттів та пунктів незламності з власними генераторами.

Історія українського рейву завжди була тісно переплетена з ідеями свободи та спротиву старій системі, але після повномасштабного вторгнення цей вектор остаточно змістився у бік боротьби з зовнішнім ворогом. Організація заходів зазнала суттєвих змін: через комендантську годину вечірки стали денними та менш масштабними, проте вони набули особливої, «дикої» енергії. У Харкові, що розташований зовсім поруч із кордоном, нічні клуби стали місцем, де військові у відпустці можуть на кілька годин забути про окопи, хоча навіть на танцполах тепер частіше зустрінеш людей з аптечками, ніж із коктейлями.

Війна водночас створила умови для підйому молодих локальних артистів, оскільки іноземні діджеї рідше відвідують країну. Багато представників сцени, як-от діджей Даніель Детком, змінили пульти на зброю і захищають країну в лавах ЗСУ, продовжуючи створювати музику на ноутбуках у перервах між боями.

Сьогодні українська рейв-спільнота – це не просто субкультура, а потужний волонтерський ресурс: кошти від вечірок та продажу музичних збірок стабільно спрямовуються на потреби фронту. Це доводить, що культурне життя в Україні не просто не померло, а стало важливою частиною національного спротиву та віри у перемогу.

