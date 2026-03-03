Парламент пропонує запровадити День української музики

Народні депутати пропонують встановити на державному рівні День української музики та відзначати це свято щороку у третю суботу вересня

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №12345, який пропонує встановити День української музики. Саме свято відзначатиметься у третю суботу вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Верховної Ради України.

Повідомляється, що вибір саме цієї дати має глибоке історичне та символічне значення. Ця дата пов'язана з подіями фестивалю «Червона Рута» 1989 року в Чернівцях, коли 24 вересня на закритті фестивалю вперше публічно прозвучав заборонений тоді гімн «Ще не вмерла Україна».

«Встановлення Дня української музики стане важливим кроком у процесі культурної деколонізації та створення простору для розвитку національного мистецтва. Молоді виконавці зможуть отримати додаткову підтримку та платформу для презентації своєї творчості», – йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Автори законопроєкту твердять, що це допоможе українській музичній індустрії.

«Українська музика сьогодні – це не просто мистецтво. Це елемент нашої інформаційної безпеки, це частина культурного фронту. Ми вже зробили чимало кроків для підтримки галузі, зокрема через окремі програми фінансування. Але важливо, щоб професійна музична спільнота мала свій день – дату, коли ми разом будемо думати, що ще можемо зробити для розвитку української музики», – заявив народний депутат, голова підкомітету з питань музичної індустрії Олександр Санченко.

