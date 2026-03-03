Головна Країна Культура
Парламент пропонує запровадити День української музики

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Парламент пропонує запровадити День української музики
День української музики відзначатиметься у третю суботу вересня
фото: Львівська філармонія

Народні депутати пропонують встановити на державному рівні День української музики та відзначати це свято щороку у третю суботу вересня

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №12345, який пропонує встановити День української музики. Саме свято відзначатиметься у третю суботу вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Верховної Ради України.

Повідомляється, що вибір саме цієї дати має глибоке історичне та символічне значення. Ця дата пов'язана з подіями фестивалю «Червона Рута» 1989 року в Чернівцях, коли 24 вересня на закритті фестивалю вперше публічно прозвучав заборонений тоді гімн «Ще не вмерла Україна». 

«Встановлення Дня української музики стане важливим кроком у процесі культурної деколонізації та створення простору для розвитку національного мистецтва. Молоді виконавці зможуть отримати додаткову підтримку та платформу для презентації своєї творчості», – йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Автори законопроєкту твердять, що це допоможе українській музичній індустрії.

«Українська музика сьогодні – це не просто мистецтво. Це елемент нашої інформаційної безпеки, це частина культурного фронту. Ми вже зробили чимало кроків для підтримки галузі, зокрема через окремі програми фінансування. Але важливо, щоб професійна музична спільнота мала свій день – дату, коли ми разом будемо думати, що ще можемо зробити для розвитку української музики», – заявив народний депутат, голова підкомітету з питань музичної індустрії Олександр Санченко.

Нагадаємо, українська співачка, переможниця Євробачення-2004 Руслана увійшла до складу журі німецького національного відбору Eurovision Song Contest. Співачка оцінювала вокальні дані та сценічну постановку конкурсантів, спираючись на власний досвід перемоги.

Руслана прокоментувала свою участь у проєкті, назвавши це великою відповідальністю та можливістю вкотре нагадати Європі про силу української музики.

Теги: музика Верховна Рада парламент свято Україна закон

