Мінкульт підтвердив статус критично важливих для гуртів «Бумбокс» та «Без обмежень»

Гурти відповідають вимогам підприємств, що відіграють ключову роль у функціонуванні економіки, життєдіяльності країни

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України підтвердило, що музичні гурти «Без обмежень» та «Бумбокс» мають статус критично важливих для економіки та життєзабезпечення населення в особливий період. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на наказ Мінкульту.

«Наказую вважати товариство з обмеженою відповідальністю «Без обмежень», товариство з обмеженою відповідальністю «Музика для мас» такими, що відповідають критеріям, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період», – йдеться в наказі Мінкульту.

Згідно з чинним законодавством, статус критично важливого підприємства дозволяє музичним колективам:

Бронювати до 50% військовозобов’язаних працівників (зокрема технічний персонал, водіїв та учасників гурту);

Отримувати дозволи на виїзд за кордон для проведення благодійних турів;

Продовжувати діяльність, спрямовану на збір коштів для Сил оборони України.

«Без обмежень» – український рок-гурт

Гурт «Без Обмежень» отримав статус критично важливого фото з відкритих джерел

Склад: Сергій Танчинець – вокал, Олександр Адаменко – бас-гітара, Олексій Бережний – ударні, Андрій Радько – гітара, Ігор Рибар – гітара та клавішні.

У січні 2018 року колектив було зареєстровано як юридичну особу у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Бенефіціарними власниками товариства «Без обмежень» на момент заснування стали лідер гурту Сергій Танчинець та продюсер команди Олег Ходачук.

В червні того ж року до бенефіціарних власників товариства долучився Ткаченко Максим, відомий більше як керівник компанії «Квартал-концерт».

«Бумбокс» – український гурт, що грає в жанрах хіп-хоп і фанкі-ґрув

Гурт «Бумбокс» отримав статус критично важливого фото з відкритих джерел

Гурт створений 2004 року в Києві вокалістом Андрієм Хливнюком, гітаристом Андрієм Самойлом («Мухою») та Валентином Матіюком (Dj Валіком).

