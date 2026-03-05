Головна Країна Культура
search button user button menu button

Мінкульт підтвердив статус критично важливих для гуртів «Бумбокс» та «Без обмежень»

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Мінкульт підтвердив статус критично важливих для гуртів «Бумбокс» та «Без обмежень»
Гурт «Бумбокс» отримав статус критично важливого підприємства рік тому
фото з відкритих джерел

Гурти відповідають вимогам підприємств, що відіграють ключову роль у функціонуванні економіки, життєдіяльності країни

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України підтвердило, що музичні гурти «Без обмежень» та «Бумбокс» мають статус критично важливих для економіки та життєзабезпечення населення в особливий період. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на наказ Мінкульту.

«Наказую вважати товариство з обмеженою відповідальністю «Без обмежень», товариство з обмеженою відповідальністю «Музика для мас» такими, що відповідають критеріям, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період», – йдеться в наказі Мінкульту.

Згідно з чинним законодавством, статус критично важливого підприємства дозволяє музичним колективам:

  • Бронювати до 50% військовозобов’язаних працівників (зокрема технічний персонал, водіїв та учасників гурту);
  • Отримувати дозволи на виїзд за кордон для проведення благодійних турів;
  • Продовжувати діяльність, спрямовану на збір коштів для Сил оборони України.

«Без обмежень» – український рок-гурт

Гурт «Без Обмежень» отримав статус критично важливого
Гурт «Без Обмежень» отримав статус критично важливого
фото з відкритих джерел

Склад: Сергій Танчинець – вокал, Олександр Адаменко – бас-гітара, Олексій Бережний – ударні, Андрій Радько – гітара, Ігор Рибар – гітара та клавішні.

У січні 2018 року колектив було зареєстровано як юридичну особу у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Бенефіціарними власниками товариства «Без обмежень» на момент заснування стали лідер гурту Сергій Танчинець та продюсер команди Олег Ходачук.

В червні того ж року до бенефіціарних власників товариства долучився Ткаченко Максим, відомий більше як керівник компанії «Квартал-концерт».

«Бумбокс» – український гурт, що грає в жанрах хіп-хоп і фанкі-ґрув

Гурт «Бумбокс» отримав статус критично важливого
Гурт «Бумбокс» отримав статус критично важливого
фото з відкритих джерел

Гурт створений 2004 року в Києві вокалістом Андрієм Хливнюком, гітаристом Андрієм Самойлом («Мухою») та Валентином Матіюком (Dj Валіком). 

«Главком» писав, що співачка Ірина Федишин отримала від президента відзнаку «Золоте серце».

Вона організувала та провела понад 240 благодійних концертів в Україні та за кордоном, всі кошти від них спрямувала на потреби армії. Пізніше співачка Ірина Федишин на своїй сторінці у соцмережі написала, що ця нагорода не лише її. Вона переконана, що це – нагорода кожного, хто поруч на цьому шляху.

Читайте також:

Теги: музика музикант Бумбокс Мінкульт наказ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Павло Дворський поділився спільною світлиною з Василем Зінкевичем
Суперзірки легендарної «Смерічки» через 50 років. Фото з-за куліс Львівської опери
3 березня, 16:58
День української музики нардепи пропонують відзначати у третю суботу вересня, дата пов'язана з фестивалем «Червона Рута»
Парламент пропонує запровадити День української музики
3 березня, 16:02
Торік Мінкульт звинуватив Остапенка в невиконанні закону
Гендиректор Києво-Печерської лаври пояснив, хто лобіював його звільнення у 2025 році
27 лютого, 11:05
Помер народний артист України Роман Кофман
Помер легендарний диригент української філармонії Роман Кофман
26 лютого, 12:49
День народження Лесі Українки: найкращі пісні на вірші поетеси
День народження Лесі Українки: найкращі пісні на вірші поетеси
25 лютого, 10:05
Володимир Івасюк помер у Львові, йому було 30 років
Убивство Івасюка. Відомий композитор заговорив про «психічні відхилення» і висунув несподівану версію
18 лютого, 15:37
Юлія Юріна змінила своє уявлення про війну після поїздки на фронт
Співачка Юля Юріна відвідала 28 бригаду ЗСУ та записала для неї пісню (відео)
10 лютого, 21:16
Виставковий проєкт «Ніна Тобілевич. За лаштунками життя та сцени» у Музеї видатних діячів української культури
Куди сходити у Києві протягом тижня 9-15 лютого: перелік культурних подій
7 лютого, 19:00
Мінкульт наголосив, що попри обстріл бібліотека продовжує працювати
Національна бібліотека для дітей постраждала через атаку РФ
5 лютого, 20:22

Культура

Мінкульт підтвердив статус критично важливих для гуртів «Бумбокс» та «Без обмежень»
Мінкульт підтвердив статус критично важливих для гуртів «Бумбокс» та «Без обмежень»
Парламент пропонує запровадити День української музики
Парламент пропонує запровадити День української музики
Заблоковано інтернет-магазин, який поширював російську пропаганду
Заблоковано інтернет-магазин, який поширював російську пропаганду
155-річчя від дня народження Лесі Українки: цікаві факти про творчість поетеси
155-річчя від дня народження Лесі Українки: цікаві факти про творчість поетеси
Український безпілотник Shark став зіркою художнього фільму (відео)
Український безпілотник Shark став зіркою художнього фільму (відео)
Четверті роковини війни. Зеленський відзначив держнагородами представників різних галузей
Четверті роковини війни. Зеленський відзначив держнагородами представників різних галузей

Новини

Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
Вчора, 21:00
«Буковина» сенсаційно переграла ЛНЗ у чвертьфіналі Кубка України
Вчора, 18:32
Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
3 березня, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
3 березня, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
3 березня, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 березня, 22:17

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua