Заблоковано інтернет-магазин, який поширював російську пропаганду

СБУ та Держкомтелерадіо заблокували пропагандистський онлайн-магазин «Книжный мир»

Національний інформаційний простір продовжують очищувати від ідеологічного впливу держави-агресора. За результатами спільної перевірки Держкомтелерадіо та СБУ було обмежено доступ до чергового ресурсу – інтернет-магазину «Книжный мир», який поширював підсанкційну літературу та російську пропаганду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держкомтелерадіо.

Моніторинг виявив, що асортимент крамниці був перенасичений книгами, які просувають імперські амбіції РФ та міфи про «русскій мір». Серед них – псевдоісторичні твори Д. Бєлоусова та С. Нєчаєва. Зокрема, книга Нєчаєва «Изобретено в России» ще у 2018 році отримала негативний висновок експертів Держкомтелерадіо і була офіційно заборонена в Україні.

Окрім антиукраїнського змісту, магазин здійснював пряму торгівлю продукцією підсанкційних російських видавництв, таких як «Эксмо», «АСТ», «Питер» та «Книжный мир». Також було встановлено, що власники ресурсу порушили Закон України «Про електронну комерцію», приховавши інформацію про свій правовий статус та працюючи фактично анонімно.

Рішення про обмеження доступу до ресурсу ухвалив Національний центр оперативно-технічного управління мережами України (Держспецзв’язку).

Відновлення доступу до сайту буде можливе лише після завершення воєнного стану та за умови повної легалізації власників і приведення їхньої діяльності у відповідність до українських законів.

З липня 2025 року в Україні вже припинено діяльність 23 книжкових онлайн-майданчиків, що торгували ворожою літературою. Прикметно, що чотири магазини («Книжкова Лавка», Leader-Books та інші) намагалися відновити роботу під новими доменами, проте були повторно виявлені та заблоковані.

