У Харкові відбувся патріотичний «Марш Єдності» (фото, відео)

На мирну акцію єдності зібралися п'ять тис. осіб

У суботу, 5 лютого, в центрі Харкова пройшов «Марш Єдності». До нього приєдналися п'ять тисяч людей, повідомляє «Суспільне».

Подія стартувала о 14:30 з площі Конституції. Попереду колони йшли харків’яни з головним банером «Харків – це Україна». Учасники маршу також тримали в руках українські прапори та червоно-чорні стяги.

За різними оцінками, у марші взяли участь понад 5 тис. осіб. Співорганізатор заходу Костянтин Немічев назвав таке ж число.

Учасники маршу пройшли головною Сумською вулицею до площі Свободи, скандуючи патріотичні гасла «Одна єдина соборна Україна», «Слава, слава!», «Слава Україні! Героям слава». У руках харків’яни тримали плакати з надписом «Стоп російській агресії».

Автор: марш свободи

Громадський порядок забезпечували поліціянти, кінологи із собаками та громадські спостерігачі.

«Це мирна акція без політичних закликів, яку Харківська міська рада намагалася заборонити, посилаючись на ковід та загрозу ймовірних провокацій. Тим краще, що суд дозволив її провести, бо це – реалізація прав людей на демонстрацію своєї позиції», – розповів Немічев.

Марш минув без сутичок та завершився мітингом біля волонтерського намету «Все для перемоги» на площі Свободи.

Нагадаємо, заяву про те, що Росія може окупувати Харків, Зеленський зробив в інтерв'ю газеті The Washington Post, опублікованому 21 січня. За словами президента, це стане початком великомасштабної війни.

Після цього мер Ігор Терехов відповів Зеленському на слова про «окупацію Харкова». Мер запевнив, що харків'яни готові дати відсіч загарбнику.

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