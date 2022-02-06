Експерт пояснив, що найбільше лякає Путіна у війні з Україною

Валентин Бадрак назвав головний український козир у протистоянні Росії

Президента Російської Федерації Володимира Путіна щодо України найбільше лякають сотні тисяч ветеранів війни, які готові захищати українську державу.

Ветерани є найбільшим козирем нашої країни, розповів «Апострофу» директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, ведучий Валентин Бадрак.

За його словами, санкції не так лякають очільника Росії, як могли б це робити.

«…Я б сказав би так, якщо брати за ієрархією, що найбільше лякає Путіна, то його передусім лякають ці 300 чи більше тис. наших ветеранів війни, які готові взятися за зброю та боронити нашу державу, які знають, як зустрічати ворога. Це найбільший український козир», – заявив експерт.

Раніше міжнародний військовий експерт пояснив, що свідчитиме про готовність Росії йти у наступ.

Також військовий експерт та фахівець з безпеки Юрій Федоров розповів, що у Росії не вистачає сил на велику війну. Однак існує кілька варіантів, за якими сценаріями може розвиватися імовірна атака, якщо РФ все ж вирішить напасти.

До слова, Пентагон в деталях розказав, який план провокації замислила Росія для вторгнення в Україну.

Раніше стало відомо, що у США є докази того, що Російська Федерація розробила план, схвалений на високому рівні в Москві, щоби створити привід для вторгнення в Україну.

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