У Львові стартували зйомки фільму за романом Кузьми Скрябіна



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У центрі історії — український музикант-початківець Кузьма разом із другом Бардом їде до Берліна на іржавій «Побєді», де хоче обміняти її у німецького колекціонера на шестисотий «Мерседес»

Зйомки стрічки відбуватимуться у Києві, Львові та Берліні

Компанія Star Media, за підтримки Держкіно, почала знімати повнометражний фільм «Я, «Побєда» і Берлін» - за сюжетом однойменної книги Андрія Кузьменка (Кузьми Скрябіна). про це повідомляють у Львівській міській раді.

Зазначається, що у центрі історії — український музикант-початківець Кузьма разом із другом Бардом їде до Берліна на іржавій «Побєді», де хоче обміняти її у німецького колекціонера на шестисотий «Мерседес», щоб вразити цим свою кохану дівчину Барбару. Але бурхливе нічне життя німецької столиці приносить герою карколомні пригоди, що змінюють його мету, гартують характер та допомагають віднайти своє справжнє «я».

Продюсери поки зберігають інтригу щодо виконавця головної ролі, наразі відомо лише те, що у фільмі з’являться нові та несподівані обличчя.

«Маємо надію, натхнення та всі ресурси для того, щоб передати у майбутньому фільмі атмосферу світу Кузьми, його бачення життя, позитивне ставлення до всіх негараздів та труднощів. Окрім цього, ми з командою плануємо масштабну промокампанію і впевнені, що проєкт буде цікавий загальній аудиторії — кожен молодий глядач побачить, як „відривалися“ його батьки, а кожен дорослий із задоволенням зануриться в ті часи», — зазначив Олексій Терентьєв, продюсер фільму.

«Сьогодні день народження Кузьми, тому кращого подарунку і не можна було придумати. Думаю, він з неба споглядає. Я переконаний, що цей фільм буде класний, тому що все, що починається у Львові, має успіх і перемогу», — зазначив мер Львова Андрій Садовий.

Глядачів обіцяють здивувати відтворенням атмосфери 90-х, великим різноманіттям локацій, постійною зміною персонажів, нескінченими пригодами та фірмовим гумором. У фільмі пролунають оригінальні кавер-версії найвідоміших хітів Кузьми Скрябіна у виконанні популярних українських артистів.

Режисером-постановником фільму є Ольга Ряшина. Автори адаптації сценарію — Анатолій Крим та Олексій Комаровський. Продюсерами стрічки виступили Олексій Терентьєв та Влад Ряшин.

Зйомки відбуватимуться у Києві, Львові та Берліні.