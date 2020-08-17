Карантинна новинка: Apple випустила черговий фільм, знятий на iPhone 11 Pro



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Завдяки талановитій режисерській та акторській роботі, фільм «Каскадер» захоплює з першої миті

Доки весь світ застиг в очікуванні завершення карантину, в Apple вирішили потішити прихильників сучасних технологій черговим вертикальним коротким метром, знятим за допомогою iPhone 11 Pro.

Дев’ятихвилинний фільм побачив світ завдяки рекламній кампанії «Знято на iPhone», запущену ще у 2015 році.

Режисером короткометражної картини став Демієн Шазелл – «батько» всесвітньо відомих:

музичної драми « Одержимість », вперше показаної на великих екранах у січні 2014 року; драмедійного музичного фільму « Ла-Ла Ленд », прем’єра якого відбулася влітку 2016; представленої у 2018 році біографічної драми про Ніла Армстронга під назвою «Перша людина ».

Нова кіноробота отримала назву «Каскадер» і стала своєрідною сповіддю, оформленою у гарну «обгортку».

Це цікаво: щоб спробувати себе одночасно у ролі оператора й режисера та зняти власний короткометражний фільм, варто придбати iPhone 11 Pro за посиланням. Можливо, саме ця покупка дозволить приміряти «лаври» Деніела Шазелла.

Про що ж розповідає глядачеві режисер у своєму короткометражному фільмі?

Фільм «Каскадер»: історія однієї професії

Вертикальний фільм «Каскадер» (в іншому перекладі – «Дублер») – це своєрідний маніфест поваги виконавцям складних і небезпечних трюків, а також зізнання у коханні голлівудському кіно різних часів.

Головна роль у короткому метрі символічно дісталася Тому МакКомасу – одному з відомих американських каскадерів. Кар’єра Тома розпочалася ще наприкінці минулого століття, а його фільмографія налічує десятки картин. Найзнаковіші роботи, у яких знімався трюковий артист:

«Темний лицар»,

«Форсаж»,

«Люди в чорному»,

«Касл».

У «Каскадері» Том ніби зіграв самого себе. Він чудово влився у сюжет стрічки й зміг вдало передати меседж режисера глядачам.

В основі сюжету – коротка, але насичена історія дублера, у якого під час виконання чергового трюку не відкрився парашут. За час вільного падіння перед очима в актора пролітає все його «екранне» життя. Він начебто потрапляє у культові голлівудські фільми різних епох.

Щоб дізнатися, відсилання до яких саме картин вдалося вмістити в коротенький фільм режисерові та чим закінчився політ каскадера, варто витратити всього 556 секунд (трішки більше ніж 9 хвилин) вільного часу.

Завдяки

талановитій

режисерській

та

акторській

роботі

,

фільм

«Каскадер»

захоплює

з

першої

миті

. Не

дивлячись

на те,

що

це

вже

далеко не перша

кінострічка

,

знята

на

Айфон

,

під

час перегляду

гостро

відчувається

її

оригінальність

,

несхожість

на

інші

роботи

самого

Демієна

Шазелла

та

інших

відомих

режисерів

.