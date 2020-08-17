Карантинна новинка: Apple випустила черговий фільм, знятий на iPhone 11 Pro
Завдяки талановитій режисерській та акторській роботі, фільм «Каскадер» захоплює з першої миті
Доки весь світ застиг в очікуванні завершення карантину, в Apple вирішили потішити прихильників сучасних технологій черговим вертикальним коротким метром, знятим за допомогою iPhone 11 Pro.
Дев’ятихвилинний фільм побачив світ завдяки рекламній кампанії «Знято на iPhone», запущену ще у 2015 році.
Режисером короткометражної картини став Демієн Шазелл – «батько» всесвітньо відомих:
- музичної драми «Одержимість», вперше показаної на великих екранах у січні 2014 року;
- драмедійного музичного фільму «Ла-Ла Ленд», прем’єра якого відбулася влітку 2016;
- представленої у 2018 році біографічної драми про Ніла Армстронга під назвою «Перша людина».
Нова кіноробота отримала назву «Каскадер» і стала своєрідною сповіддю, оформленою у гарну «обгортку».
Це цікаво: щоб спробувати себе одночасно у ролі оператора й режисера та зняти власний короткометражний фільм, варто придбати iPhone 11 Pro за посиланням. Можливо, саме ця покупка дозволить приміряти «лаври» Деніела Шазелла.
Про що ж розповідає глядачеві режисер у своєму короткометражному фільмі?
Фільм «Каскадер»: історія однієї професії
Вертикальний фільм «Каскадер» (в іншому перекладі – «Дублер») – це своєрідний маніфест поваги виконавцям складних і небезпечних трюків, а також зізнання у коханні голлівудському кіно різних часів.
Головна роль у короткому метрі символічно дісталася Тому МакКомасу – одному з відомих американських каскадерів. Кар’єра Тома розпочалася ще наприкінці минулого століття, а його фільмографія налічує десятки картин. Найзнаковіші роботи, у яких знімався трюковий артист:
- «Темний лицар»,
- «Форсаж»,
- «Люди в чорному»,
- «Касл».
У «Каскадері» Том ніби зіграв самого себе. Він чудово влився у сюжет стрічки й зміг вдало передати меседж режисера глядачам.
В основі сюжету – коротка, але насичена історія дублера, у якого під час виконання чергового трюку не відкрився парашут. За час вільного падіння перед очима в актора пролітає все його «екранне» життя. Він начебто потрапляє у культові голлівудські фільми різних епох.
Щоб дізнатися, відсилання до яких саме картин вдалося вмістити в коротенький фільм режисерові та чим закінчився політ каскадера, варто витратити всього 556 секунд (трішки більше ніж 9 хвилин) вільного часу.Завдяки талановитій режисерській та акторській роботі, фільм «Каскадер» захоплює з першої миті. Не дивлячись на те, що це вже далеко не перша кінострічка, знята на Айфон, під час перегляду гостро відчувається її оригінальність, несхожість на інші роботи самого Демієна Шазелла та інших відомих режисерів.