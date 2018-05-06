Український фільм про Василя Сліпака викликав ажіотаж у Польщі

Показ документального фільму організував варшавський Євромайдан

Показ документального фільму «Міф» про загиблого на Донбасі оперного співака Василя Сліпака у варшавському кінотеатрі Luna викликав ажіотаж. Кількасот осіб прийшло у суботній вечір подивитися фільм і поговорити з режисером фільму Леонідом Кантером. «Насправді, герої вмирають: в Україні вже загинуло 11 тисяч військовослужбовців і



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Фото: Юрій Банахевич/Укрінформ Кадр з фільму

Показ документального фільму організував варшавський Євромайдан

Показ документального фільму «Міф» про загиблого на Донбасі оперного співака Василя Сліпака у варшавському кінотеатрі Luna викликав ажіотаж. Кількасот осіб прийшло у суботній вечір подивитися фільм і поговорити з режисером фільму Леонідом Кантером.

«Насправді, герої вмирають: в Україні вже загинуло 11 тисяч військовослужбовців і дуже багато цивільних осіб. На жаль, ми не дізнаємося навіть більшості їхніх імен. Героями стають лише тоді, коли ми пам'ятаємо про них. Я дуже вдячний, що ви впустили у своє серце Василя Сліпака і впевнений, що ви вже ніколи про нього не забудете»,- звернувся до присутніх у кінотеатрі після перегляду режисер кінокартини.

Зі сцени залу посол України в Польщі Андрій Дещиця наголосив, що фільм «має душу і серце».

«Цей фільм про сучасну Україну, про справжню велику людину, фільм про війну, яка, на жаль, не завершилася. Але ми мусимо її спільно виграти, аби пам'ятати про цих героїв, пам'ятати про героїв Польщі, щоб жодна агресія нас не здолала»,- наголосив дипломат.

Лідер варшавського Євромайдану Наталя Панченко зазначила, що їй дуже важко дивитися цей фільм, оскільки особисто знала Василя Сліпака, який був її другом. Вона подякувала усім, хто доклав зусиль до організації показу фільму.

«Але найбільше я хотіла б подякувати Василю: навіть тоді, коли ти вже в іншому світі, ти й надалі збираєш повні зали і розповідаєш усім про Україну»,- наголосила вона.

Під час обговорення кінокартини режисер зауважив, що багатьох з побратимів Сліпака, які у фільмі розповідають про нього, самих вже немає в живих — вони загинули на фронті. Кантер розповів історію, що кадри бою, в якому загинув «Міф», знімальній групі пообіцяв надати один з його учасників - Влад Казарін, позивний «Розписний». Однак, коли члени групи приїхали в розташування підрозділу, виявилося що 21-річний хлопець напередодні загинув. Але кадри цього бою усе ж з'явилися у стрічці, їх передали друзі «Розписного».

Кантер закликав усіх в залі зробити так, аби загибель оперного співака Василя Сліпака не стала даремною.

«Це все залежить від кожного з нас: як ми проживемо своє життя і наскільки ми будемо щирими, чи брехатимемо самі собі, чи продовжуватимемо в Україні давати хабарі, чи дозволятимемо вирубувати український ліс і чи кидатимемо недопалки собі під ноги. Якщо це триватиме, то ця загибель буде даремною»,- зауважив Кантер.

Режисер повідомив, що фільм «Міф» є одним із найуспішніших в історії українського документального кіно, який мав найширший прокат в Україні. Його показали усі найбільші мережі українських кінотеатрів, а також відбулися великі тури по США, Канаді, Німеччини, Італії, Чехії та Польщі.

Кантер також повідомив, що творці фільму подали «Міф» на участь в понад 60 фестивалях і потребують фінансової підтримки, оскільки участь у цих заходах є платною. У рамках збору коштів для участі фільму у міжнародних кінофестивалях він запропонував провести у кінозалі аукціон, виставивши як лот календар «Знай наших», який намалював аніматор фільму, художник і співак, Юрій Журавель. Аукціон викликав значне зацікавлення у глядачів, і з початкової ціни у 20 злотих календар у кінцевому результаті було продано за 600 злотих (майже 4,5 тис. грн).

Показ фільму у Варшаві організував варшавський Євромайдан за підтримки Посольства України в Польщі.

Польський тур документальної стрічки «Міф» завершиться у неділю показом у Перемишлі.

Уродженець Львова, соліст паризької опери, волонтер та боєць Василь Сліпак загинув від кулі ворожого снайпера в зоні АТО у червні 2016 року.

Джерело: Укрінформ