Кума Путіна похрестила відомого українського боксера (фото)

Марченко стверджує, що після хрещення Узєлков став абсолютно новою людиною

Оксана Марченко переконала В’ячеслава Узєлкова, що православ'я допоможе йому знайти вихід із скрутної життєвої ситуації

Кума Путіна та дружина проросійського політика Віктора Медведчука Оксана Марченко у новій серії свого пропагандистського фільму «Паломниця» похрестила відомого боксера В’ячеслава Узєлкова. Спортсмен поскаржився Марченко, що у його житті зараз настала «чорна смуга».

«Сім’я розпалася, проблеми на роботі, здоров’я нікудишнє. Я – та оболонка, яка всередині повністю розвалюється», – розповів боксер.

Узєлков 2018 року розлучився із дружиною Мариною. Ініціатором розриву стала жінка. Опісля боксер публічно назвав експоловинку «тварюкою», яка його кинула. Марченко ж він розповів, що намагається повернути сім’ю, але всі спроби «як хвилі, які б’ються об скелі». Дружина заблокувала його номер, тож Узєлков не може спілкуватися з дітьми – 11-річним сином і 8-річною дочкою.

«Це мене вбиває, тому що я жив заради родини, заради дітей. Останні кілька років боюся виїжджати вночі на машині, бо маю таке відчуття, що не проживу довго», – поділився спортсмен.

Узєлков також розповів, що не пам’ятає, чи його хрестили у дитинстві. Оксана Марченко одразу ж заявила, що вихід для боксера – це віра.

«Є вихід, якщо у людини є віра. Якщо ти готовий сьогодні сказати своєму творцю: «Візьми мене такого, який я є. Допоможи мені, виведи мене кудись, врятуй мою родину, врятуй мою дружину, врятуй моїх дітей, мене. Я зроблю все, що зможу. Але тільки ти, ніхто інший, це зможеш вирішити», – сказала вона.

Опісля В’ячеслав Узєлков наважився прийняти хрещення, а Оксана Марченко стала його хрещеною мамою.

Раніше боксер Олександр Усик з'явився в першій серії скандально відомого кінопроєкту «Паломница». Опісля Усик розповів, як потрапив у фільм. За його словами, спеціально він не для кого не знімався. А кадри з ним взяті зі старого інтерв’ю з дружиною Віктора Медведчука.

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