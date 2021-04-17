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    Кума Путіна похрестила відомого українського боксера (фото)

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    Марченко стверджує, що після хрещення Узєлков став абсолютно новою людиною - Кума Путіна похрестила відомого українського боксера (фото)
    Марченко стверджує, що після хрещення Узєлков став абсолютно новою людиною
    Фото: скріншот із фільму «Паломниця»

    Оксана Марченко переконала В’ячеслава Узєлкова, що православ'я допоможе йому знайти вихід із скрутної життєвої ситуації

    Кума Путіна та дружина проросійського політика Віктора Медведчука Оксана Марченко у новій серії свого пропагандистського фільму «Паломниця» похрестила відомого боксера В’ячеслава Узєлкова. Спортсмен поскаржився Марченко, що у його житті зараз настала «чорна смуга».

    «Сім’я розпалася, проблеми на роботі, здоров’я нікудишнє. Я – та оболонка, яка всередині повністю розвалюється», – розповів боксер.

    Узєлков 2018 року розлучився із дружиною Мариною. Ініціатором розриву стала жінка. Опісля боксер публічно назвав експоловинку «тварюкою», яка його кинула. Марченко ж він розповів, що намагається повернути сім’ю, але всі спроби «як хвилі, які б’ються об скелі». Дружина заблокувала його номер, тож Узєлков не може спілкуватися з дітьми – 11-річним сином і 8-річною дочкою.

    «Це мене вбиває, тому що я жив заради родини, заради дітей. Останні кілька років боюся виїжджати вночі на машині, бо маю таке відчуття, що не проживу довго», – поділився спортсмен.

    Узєлков також розповів, що не пам’ятає, чи його хрестили у дитинстві. Оксана Марченко одразу ж заявила, що вихід для боксера – це віра.

    «Є вихід, якщо у людини є віра. Якщо ти готовий сьогодні сказати своєму творцю: «Візьми мене такого, який я є. Допоможи мені, виведи мене кудись, врятуй мою родину, врятуй мою дружину, врятуй моїх дітей, мене. Я зроблю все, що зможу. Але тільки ти, ніхто інший, це зможеш вирішити», – сказала вона.

    Опісля В’ячеслав Узєлков наважився прийняти хрещення, а Оксана Марченко стала його хрещеною мамою.

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    Кума Путіна похрестила відомого українського боксера (фото)
    Кума Путіна похрестила відомого українського боксера (фото)
    Кума Путіна похрестила відомого українського боксера (фото)
    Фото: скріншоти із фільму «Паломниця»

    Раніше боксер Олександр Усик з'явився в першій серії скандально відомого кінопроєкту «Паломница». Опісля Усик розповів, як потрапив у фільм. За його словами, спеціально він не для кого не знімався. А кадри з ним взяті зі старого інтерв’ю з дружиною Віктора Медведчука.

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    Теги: хрещення Оксана Марченко фільм
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