Підпірну стіну на Ольгіївському узвозі відремонтовано



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В Одесі виконані роботи з капремонту підпірної стіни вздовж спортивного дитячого майданчика на перетині Ольгіївського узвозу і вул. Манежної

Підпірна стіна, складена з каменю-черепашнику понад 100 років тому, внаслідок тривалої експлуатації прийшла в незадовільний технічний стан. У зв'язку з цим схил втратив необхідний запас стійкості, що створило загрозу безпеці експлуатації дитячого спортивного майданчика, який розташовано на території, що прилягає до схилу.

Для безпечної експлуатації території і стабілізації зсувних процесів було проведено капремонт підпірної стіни. Роботи виконувалися в період з вересня по листопад 2019 року. Довжина відремонтованої ділянки - 42, 6 м, висота - 5,2 м.

Замовником робіт виступило управління інженерного захисту території міста і розвитку узбережжя Одеської міськради.

Раніше в цьому районі укріплювальні роботи були виконані на Скиданівському узвозі.