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    Новини

    Підпірну стіну на Ольгіївському узвозі відремонтовано

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    Підпірну стіну на Ольгіївському узвозі відремонтовано

    В Одесі виконані роботи з капремонту підпірної стіни вздовж спортивного дитячого майданчика на перетині Ольгіївського узвозу і вул. Манежної

    Підпірна стіна, складена з каменю-черепашнику понад 100 років тому, внаслідок тривалої експлуатації прийшла в незадовільний технічний стан. У зв'язку з цим схил втратив необхідний запас стійкості, що створило загрозу безпеці експлуатації дитячого спортивного майданчика, який розташовано на території, що прилягає до схилу.

    Для безпечної експлуатації території і стабілізації зсувних процесів було проведено капремонт підпірної стіни. Роботи виконувалися в період з вересня по листопад 2019 року. Довжина відремонтованої ділянки - 42, 6 м, висота - 5,2 м.

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    Підпірну стіну на Ольгіївському узвозі відремонтовано
    Підпірну стіну на Ольгіївському узвозі відремонтовано
    Підпірну стіну на Ольгіївському узвозі відремонтовано
    Підпірну стіну на Ольгіївському узвозі відремонтовано
    Підпірну стіну на Ольгіївському узвозі відремонтовано

    Замовником робіт виступило управління інженерного захисту території міста і розвитку узбережжя Одеської міськради.

    Раніше в цьому районі укріплювальні роботи були виконані на Скиданівському узвозі.

    Одеса
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