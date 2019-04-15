Завершилося виробництво дитячої казки «Пекельна хоругва, або Козацьке Різдво»



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Усі зйомки картини відбувалися в Україні

Держава виділила 32 млн грн на виробництво фільму

Державне агентство України з питань кіно оголосило про завершення виробництво дитячої казки «Пекельна хоругва, або Козацьке Різдво». Про це повідомляє прес-служба агентства.

Зазначається, що компанія «2016» представила дитячу казку режисера Михайла Кострова «Пекельна Хоругва, або Козацьке Різдво», проект якої став одним із переможців Десятого конкурсного відбору Держкіно.

«Режисером фільму є Михайло Костров, продюсером – Євгеній Д’яченко. Сценарій картини написаний Сашком Лірником за мотивами його твору «Про старого козака, різдвяного чорта, чотири роги і козацький рід», - йдеться у повідомленні.

У Держкіно поінформували, що держава профінансувала 100% виробництва фільму, що становить 32 млн грн.

Усі зйомки картини відбувалися в Україні. Головні ролі у стрічці виконали Костянтин Лінартович, Григорій Бакланов, Леся Самаєва, Олександр Пожарський, Володимир Задніпровський, Діана Розовлян, Арам Арзуманян, Сталіна Логошняк та Олександр Логінов.

«Химерна казка наповнена українським народним гумором та козацькою героїкою, фантастичними героями та несподіваними персонажами і закорінена в український фольклор та народну міфологію й вірування. Козацький рід існує на світі доти, доки в ньому народжуються козаки-лицарі, які захищають свою землю від ворогів-нападників. А козакам, які поклали свої голови в бою, прощаються всі гріхи. Розлючений цим Чорт укладає парі зі Святим Петром, який зможе полонити і утримати до Різдва найкращого і найхоробрішого козака Семена. Так, Чорт отримає можливість знищити весь козацький рід на землі. Але на відважного козака не діють чари і його неможливо залякати чи купити», - презентує фільм Держкіно.

Картина призначена для сімейного перегляду. Її вихід на широкі екрани запланований на грудень цього року.