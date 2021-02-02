Зеленський призначив Василю Голобородьку довічну стипендію

Довічні стипендії загалом отримають 33 діячі культури та мистецтва

Президент України Володимир Зеленський призначив стипендії видатним діячам культури та мистецтва. Серед них поет-шістдесятник, лауреат Шевченківської премії Василь Голобородько.

Про це йдеться в указі глави держави №42/2021.

Зазначається, що довічні стипендії отримають 33 діячі культури та мистецтва. Зокрема, мова йде про Василя Голобородька, поета, який у 2014 році був вимушений виїхати із Луганщини.

Своїм указом Зеленський також відзначив стипендіями на два роки ще 86 діячів культури та мистецтва.

Розмір стипендії складає близько 2700 грн на місяць.

Нагадаємо, у 2014 році відомі українські митці (Ліна Костенко, Ада Роговцева, Мирослав Попович, Євген Сверстюк, Юрій Андрухович та інші) у листі до Петра Порошенка, Арсенія Яценюка та Віталія Кличка просили допомогти поету, оскільки той не мав даху над головою та проживав у Будинку творчості в місті Ірпінь.

Василь Голобородько почав друкуватися у пресі на початку 1960-х років, але скоро став неприйнятним для радянської системи. 1967 року його виключили з Донецького педінституту за «дії, несумісні зі званням радянського студента» – через те, що він поширював серед студентів роботу Івана Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація». До навчання в Москві Голобородька не допустили. З кінця 1960-х до середини 1980-х його твори не друкували в Україні, хоча вони виходили за кордоном.

За свою першу надруковану в Україні 1988 року збірку поезій отримав премію імені Василя Симоненка.

Також ім’я «Василь Голобородько» використане для головного персонажа телесеріалу «Слуга народу», який почав виходити наприкінці 2015 року. Роль «Василя Голобородька» грав нинішній президент України Володимир Зеленський.