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    Щеплення китайською вакциною CoronaVac розпочинається сьогодні – Степанов

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    Україна отримала першу партію CoronaVac обсягом 215 тис. доз - Щеплення китайською вакциною CoronaVac розпочинається сьогодні – Степанов
    Україна отримала першу партію CoronaVac обсягом 215 тис. доз
    Фото з відкритих джерел

    МОЗ завершив всі етапи перевірки китайської вакцини CoronaVac

    В Україні сьогодні, 13 квітня, розпочинається вакцинація громадян вакциною CoronaVac, повідомив під час брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Брифінг транслювався на каналі КабМін в YouTube.

    Міністр розповів, що МОЗ завершив всі етапи перевірки китайської вакцини.

    «Відсьогодні ми починаємо процес щеплення саме цією вакциною. Україна отримала першу партію обсягом 215 тис. доз. Всього було законтрактовано нами 1,9 млн доз. І решта – 1,7 млн доз – які залишилися за цим контрактом, будуть поставлені найближчим часом», – зазначив Степанов.

    За його словами, Україна розраховує на цю поставку протягом квітня-травня 2021 року.

    Степанов розповів, що щеплення CoronaVac робитимуть поліцейським, представникам маломобільних груп населення, особам, які за ними доглядають, олімпійцям, паралімпійцям та людям, які братимуть безпосередню участь у проведенні зовнішнього незалежного оцінювання.

    11 680 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано в Україні станом на 13 квітня. Кількість заражень Covid-19 у світі перевищила 136,6 млн.

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    Теги: Україна Максим Степанов щеплення вакцинація
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