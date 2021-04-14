В Україні за добу вже понад 14 тисяч нових випадків Covid-19

За весь час пандемії 1 887 338 осіб в Україні захворіло на Covid-19, повідомили в МОЗ

В Україні за добу 13 квітня зафіксовано 14 553 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19, повідомив 14 квітня в Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов

Зокрема, захворіли 612 дітей та 426 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 5 063 особи;

летальних випадків – 467;

одужало – 12 384 особи;

здійснено тестувань за добу – 134 342 (зокрема методом ПЛР – 54 353, методом ІФА – 22 539, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 57 450).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 887 338 осіб;

одужало – 1 442 618 осіб;

летальних випадків – 38 225;

проведено ПЛР-тестувань – 8 770 753.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 457), Харківській (1 255), Львівській (963), Одеській (906) та Полтавській (900) областях.

За добу 12 квітня було зафіксовано 11 680 нових випадків коронавірусної хвороби. Протягом 11 квітня було зафіксовано 7 856 випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За добу 10 квітня в Україні було зафіксовано 12112 нових випадків Covid-19.