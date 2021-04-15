Covid-19 в Україні. Зафіксовано 16 427 нових випадків, найбільше – у Києві

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 903 765 осіб

За добу 14 квітня було госпіталізовано 4 229 осіб з Covid-19, повідомили в МОЗ

16 427 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано в Україні станом на 15 квітня 2021 року, повідомив в Facebook очільник МОЗ Максим Степанов.

Зокрема, захворіли 628 дітей та 383 медпрацівники.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 4 229 осіб;

летальних випадків – 433;

одужало – 11 148 осіб;

здійснено тестувань за добу – 119 615 (зокрема методом ПЛР – 51 344, методом ІФА – 20 017, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 48 254).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 903 765 осіб;

одужало – 1 453 766 осіб;

летальних випадків – 38 658;

проведено ПЛР-тестувань – 8 822 097.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 625), Харківській (1 168), Хмельницькій (1 088), Запорізькій (1 015) та Дніпропетровській (1 005) областях.

Протягом 13 квітня було зафіксовано 14 553 нових випадків коронавірусної хвороби.

За добу 12 квітня було зафіксовано 11 680 нових випадків коронавірусної хвороби. Протягом 11 квітня було зафіксовано 7 856 випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За добу 10 квітня в Україні було зафіксовано 12112 нових випадків Covid-19.