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Всесвітній день боротьби з лімфомою: які методи діагностики існують в Україні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Всесвітній день боротьби з лімфомою: які методи діагностики існують в Україні
Одним із найбільш точних методів обстеження в онкології є ПЕТ-КТ
фото: онкологічна клініка «Інновація»

Для надання допомоги онкохворим на достатньому рівні в Україні мають діяти щонайменше 20 ПЕТ апаратів

Сьогодні, 15 вересня відзначають Всесвітній день боротьби з лімфомами. Цей день було введено вперше у світі в 2004 році, щоб привернути увагу населення до цієї групи захворювань та допомогти людям, які страждають від лімфом.

Лімфома – це пухлинне злоякісне захворювання лімфатичної системи. Існують два головних типи пухлин імунної системи: лімфома Ходжкіна та неходжкінські лімфоми.

Лімфоми – один з небагатьох видів раку, який успішно лікується. Шанси хворих на одужання повністю залежать від точної, своєчасної діагностики, а також від вчасного інтенсивного лікування.

Одним із найбільш точних методів обстеження в онкології є ПЕТ-КТ (Позитронна-емісійна комп’ютерна томографія). Про це розповів парламентський аналітик Руху Чесно Олександр Саліженко, який пройшов лікування хвороби й перебуває в ремісії.

«Під час ПЕТ-КТ пацієнту вводять радіоактивну глюкозу, яка накопичується в ракових клітинах і відображає їх поширення в організмі. На основі сканування пацієнту встановлюють точний діагноз і стадію захворювання для більш ефективного протоколу та контролю відповіді організму на нього. У моєму випадку були вражені кілька лімфовузлів, органи та кістки. 4 стадія», – розповів Саліженко.

За даними Європейської асоціації ядерної медицини, для забезпечення точної ранньої діагностики раку необхідно один ПЕТ-КТ апарат на 1,5-2 мільйона людей.

В Україні такі апарати є лише у трьох лікарнях на всю Україну і тільки в Києві (Лісод, Феофанія і Центр ядерної медицини на Верховинній). Тому пацієнти мають завчасно займати чергу і готуватись до обстеження.

Для порівняння: у Німеччині – 80 апаратів на 82 млн. населення; в Ізраїлі – 6 ПЕТ на 8 млн. населення; у Франції – 45 апаратів ПЕТ на 65 млн. населення. Для надання допомоги онкохворим на достатньому рівні в Україні повинні діяти щонайменше 20 ПЕТ апаратів в різних містах країни.

Крім того, що ПЕТ-КТ досить рідкісне та складне обстеження, воно також і одне з найдорожчих (наразі 15 тис. грн) і держава не покриває його вартість. Тому далеко не всі пацієнти його проходять, а отже – лікування менш ефективне.

Раніше повідомлялося, що вчені Каліфорнійського університету в Сан-Дієго та їхні колеги в Австралії знайшли ще один варіант боротьби із раком.

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Теги: держава хвороби населення діагноз

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