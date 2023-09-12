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Мінсоцполітики запустило персональні соціальні картки в чотирьох областях України

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Мінсоцполітики запустило персональні соціальні картки в чотирьох областях України
Нововведення з’явилось у рамках бета-тестування системи кейс-менеджменту для сфери соцпослуг
фото: social

Людина зможе отримати потрібну соціальну допомогу в єдиній електронній системі

В декількох областях України запустили спеціальні соціальні картки у рамках бета-тестування системи кейс-менеджменту для сфери соцпослуг. Подробиці оприлюднила глава Міністерства соціальної політики Оксана Жолнович.

Міністерка розповіла: «Людина звертається за соціальною допомогою, інформація потрапляє до кейс-менеджера, за допомогою планшету він оцінює, що потрібно людині та що їй може запропонувати держава.  І все це відбувається в одній електронній системі».

Тестування відбуватиметься у 4 пілотних областях:

  • Вінницькій;
  • Дніпропетровській;
  • Полтавській;
  • Черкаській.

Глава Мінсоцполітики додала, що таке ведення випадку використовується у багатьох бізнес-процесах. У соціальній роботі, за її словами, це означає скоординоване надання допомоги та підтримки людям, які опинилися в складних життєвих обставинах. 

Оксана Жолнович підкреслила: «Тепер з'являється електронна персональна картка людини з її соціальною історією. Приблизно так само, як електронна медична картка пацієнта з історією лікування. У медичній карті можна побачити, які лікували пацієнта, щоб повернути здоров’я. А у соціальній - які послуги надавали, щоби вивести людину зі складної життєвої ситуації».

Нагадаємо, наявність заборгованості є приводом для відмови в отриманні субсидії на комуналку. Однак, якщо укласти договір про реструктуризацію заборгованості з постачальником, можна потім подаватися і на субсидію. Копію договору про реструктуризацію слід прикріпити до заяви на субсидію, яка подається до Пенсійного фонду. Якщо вже є відмова у призначенні субсидії у зв'язку із заборгованістю по оплаті за комунальні послуги, можна звернутися з новою заявою про призначення субсидії, де буде вказано перелік тих послуг, щодо яких заборгованість відсутня.

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Теги: держава послуги Міністерство соціальної політики

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