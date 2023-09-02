Військові дроном передали послання українцям в окупації (відео)

Сили Оборони поширили листівки з закликом бойкотувати влаштовані рашистами вибори

Сили Оборони за допомогою дронів поширили над тимчасово окупованими територіями листівки з закликом ігнорувати фейкові вибори окупантів. Відео операції показали у Центрі національного спротиву.

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«На тимчасово окупованих територіях почалось пропагандистське шоу під назвою «єдиний день голосування», який чомусь проводить з 31 серпня по 10 вересня. Суть цього шоу «легалізувати» купку маргіналів й показати «підтримку окупації», – розповіли у ЦНС.

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Саме тому Сили Оборони ризикуючи життям поширили листівки з закликом бойкотувати це шоу, а також передали вітання «учасникам виборів» – членам комісій та кандидатам.

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Нагадаємо, у тимчасово окупованому Генічеську так звані «мобільні виборчі групи» почали обхід місцевого населення. Втім, вони повертаються з порожніми урнами – українці не хочуть брати участь у псевдовиборах.

Раніше повідомлялося, що Росія має намір провести «вибори» на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей 10 вересня. Як свідчать пропагандисти, відбуватимуться вибори «депутатів законодавчих зборів та представницьких органів муніципальних утворень».

Також центрвиборчком РФ уже готується до початку президентської виборчої кампанії. Найближчі президентські вибори у РФ мають відбутися 17 березня 2024 року.

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До слова, у вересні 2022 року окупанти вже розпочинали голосування на фейкових «референдумах» про входження окупованих територій України – частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей – до складу Росії.