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Бактерії і ДНК: вчені знайшли ще один варіант боротьби із раком

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Бактерії і ДНК: вчені знайшли ще один варіант боротьби із раком
Створені бактерії, що виявляють ракову ДНК
фото з відкритих джерел

Науковці зробили бактерії-біосенсори для пошуку ракової ДНК

Вчені Каліфорнійського університету в Сан-Дієго та їхні колеги в Австралії створили бактерії, які здатні виявляти наявність ДНК пухлини в живому організмі. Про це йдеться у статті, опублікованій у журналі Science.

Відомо, що клітини із пухлиною виділяють свою ДНК у навколишнє міжклітинне середовище. Дослідники створили бактерії з використанням технології CRISPR для виявлення вільно плаваючих послідовностей ДНК та порівняння цих зразків із заздалегідь визначеними послідовностями раку.

CRISPR (англ. CRISPR – discriminated horizontal gene transfer) –  групи послідовностей ДНК, що повторюються. Для створення технології CRISPR були використані спеціальні бактерії, в яких були заздалегідь ідентифіковані елементи, необхідні для захоплення ДНК, що виділяється  пухлинами.

Мікроорганізми були перепрограмовані за допомогою системи CRISPR. Вона  була призначена для того, щоб відрізняти мутантні копії гена, характерні для ракових клітин.

Бактерії, що поглинули ракову ДНК, стають стійкими до антибіотиків, тоді як інші бактерії гинуть при використанні антибактеріальних препаратів. 

В експерименті з використанням мишей з колоректальним раком (рак товстого кишківника і прямої кишки – «Главком») вчені спостерігали горизонтальне перенесення генів від пухлини до бактерій-сенсорів, що дозволило успішно виявити специфічну безклітинну ДНК.

Нагадаємо, у США науковці розпочали випробування на людях таблеток проти раку. Новий препарат розроблявся 20 років і зараз проходить доклінічні дослідження. Попередні результати показали, що препарат вбиває великі ракові пухлини, не зачіпаючи здорові клітини організму. 

Над препаратом працює одна з найбільших американських організацій з дослідження та лікування раку. Він націлений на раковий варіант білка, який називається ядерним антигеном проліферуючих клітин (PCNA). Саме цей білок, мутуючи, сприяє росту й відновленню ракових клітин. Довгий час вважалося, що його не можна побороти або переформатувати. 

Дослідники з'ясували, що препарат ефективний при лікуванні раку молочної залози, передміхурової залози, мозку, яєчників, шийки матки, шкіри й легенів. Тепер науковці сподіваються, що цей прорив може привести до розробки більш цілеспрямованих ліків проти раку в майбутньому.

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Теги: технології наука рак вчені онкологія

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