Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти накрили вогнем лікарню на Чернігівщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти накрили вогнем лікарню на Чернігівщині
фото ілюстративне

Було пошкоджено хірургічний корпус місцевої лікарні

Сьогодні, 29 серпня, війська РФ з артилерії атакували місто Семенівка в Чернігівській області. Унаслідок ворожого обстрілу постраждала лікарня. Про це повідомив глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

«Сьогодні у другій половині дня російські терористи з артилерії обстріляли місто Семенівка. Як це вже робили не раз», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було пошкоджено хірургічний корпус місцевої лікарні.

«Інформація уточнюється», – написав Чаус.

Триває 552-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 29 серпня.

Протягом минулої доби ворог завдав вісім ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Теги: лікарня інфраструктура місто населення ворог

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Офіційно: ЗСУ звільнили Роботине
Офіційно: ЗСУ звільнили Роботине
Вчора, 08:51
Французи вирішили відмовитись від популярного електротранспорту
Перше місто у Європі вирішило повністю заборонити електросамокати: причина
27 серпня, 14:04
В Україні діє система доплат пенсіонерам, які досягли певного віку
Надбавка до пенсії: хто і скільки може отримати
21 серпня, 08:16
Семеро людей загинули у результаті удару
Пошуково-рятувальну операцію у Чернігові завершено
19 серпня, 19:08
Якщо українці не прорвуться на Півдні, проблемою буде зміна настроїв у наших союзників
Військовий пояснив, що буде, якщо ЗСУ до зими не вийдуть на берег Азовського моря
13 серпня, 19:50
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління противника
30 бойових зіткнень за добу: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
6 серпня, 18:56
Російський Ту-22М3 з ракетою Х-22
Скільки коштує бомбардувальник з крилатою ракетою, якими РФ атакує Україну: цифри шокують
4 серпня, 06:55
ЗСУ попередили про можливий обстріл ракетами «Калібр»
ЗСУ попередили про можливий обстріл ракетами «Калібр»
2 серпня, 17:08
Програма медгарантій та Національна служба здоров'я України – це здобуття України
Соратник президента похвалився станом української медицини
31 липня, 08:23

Події в Україні

ЗСУ закріплюються на Мелітопольському напрямку – Генштаб
ЗСУ закріплюються на Мелітопольському напрямку – Генштаб
Окупанти накрили вогнем лікарню на Чернігівщині
Окупанти накрили вогнем лікарню на Чернігівщині
Контрнаступ на Таврійському напрямку: Тарнавський повідомив про успіх ЗСУ
Контрнаступ на Таврійському напрямку: Тарнавський повідомив про успіх ЗСУ
Міноборони назвало найгарячіші напрямки на фронті
Міноборони назвало найгарячіші напрямки на фронті
Вибухи у Криму: з'явилися супутникові фото наслідків
Вибухи у Криму: з'явилися супутникові фото наслідків
У п'яти населених пунктах на Запоріжжі оголошено примусову евакуацію дітей
У п'яти населених пунктах на Запоріжжі оголошено примусову евакуацію дітей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
103K
Росія в паніці готується до нової спроби держперевороту – ЗМІ
23K
«Млявий контрнаступ». Що США радять робити Україні
16K
Свастика на авто українців: німецький політик оскандалився і був покараний
11K
Горіховий Спас 2023 року: що категорично не можна робити
9486
Смерть полковника СБУ: з'явилися фото з кабінету правоохоронця
8168
Прикордонники виявили в ніші для колеса напівоголений «сюрприз» (відео)

Новини

Осінь-зима мають стати сезоном врожаю українських дронів – Резніков
Сьогодні, 14:41
За добу ЗСУ знищили три ракетні комплекси окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:50
Спеку подекуди супроводжуватимуть грози: прогноз погоди на 29 серпня
Сьогодні, 04:54
29 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
Спроби наступу окупантів на двох напрямках провалилися – Генштаб
Вчора, 06:59
Мінцифри запустить аналог «Дії» для школярів: яких функцій чекати
26 серпня, 10:20

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту