Окупанти накрили вогнем лікарню на Чернігівщині

Було пошкоджено хірургічний корпус місцевої лікарні

Сьогодні, 29 серпня, війська РФ з артилерії атакували місто Семенівка в Чернігівській області. Унаслідок ворожого обстрілу постраждала лікарня. Про це повідомив глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

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«Сьогодні у другій половині дня російські терористи з артилерії обстріляли місто Семенівка. Як це вже робили не раз», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було пошкоджено хірургічний корпус місцевої лікарні.

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«Інформація уточнюється», – написав Чаус.

Триває 552-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 29 серпня.

Протягом минулої доби ворог завдав вісім ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.