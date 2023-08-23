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Серед загиблих – директор школи. У Ромнах зросла кількість жертв унаслідок удару РФ (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Серед загиблих – директор школи. У Ромнах зросла кількість жертв унаслідок удару РФ (відео)
Поранення отримали четверо місцевих жителів, які в момент удару проходили повз навчальний заклад
фото: пресслужб МВС

Операція з розбору завалів завершена

Кількість жертв ворожого удару по школі у Ромнах Сумської області зросла до чотирьох людей. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, рятувальники ДСНС деблокували тіла директора школи, заступника директора, секретаря та бібліотекаря. Операція з розбору завалів завершена.

Також поранення отримали четверо місцевих жителів, які в момент удару проходили повз навчальний заклад, зауважив міністр.

Клименко опублікував світлину, де серед руїн школи – вцілілий вхід до укриття. «На жаль, люди не спустилися під час тривоги в безпечне місце», – наголосив він.

«Наш ворог підступний. Знищувати мирні міста та тероризувати цивільне населення - варварська традиція російських окупантів. Саме тому важливо дотримуватися правил безпеки: лунає сигнал тривоги - прямуйте в укриття. Бережіть себе і близьких», – підкреслив очільник МВС.

Як повідомлялося, сьогодні вранці, 23 серпня, російські загарбники атакували ударним дроном навчальний заклад у місті Ромни, що на Сумщині. 

Теги: міністр укриття рятувальники населення Ігор Клименко ворог поранення

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