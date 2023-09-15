15 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цього дня краще відкласти нововведення чи серйозну роботу

15 вересня відзначається Міжнародний день демократії, Всесвітній день боротьби з лімфомами, Всесвітній день афро та День народження Google. Віряни вшановують пам'ять великомученика Микити Готфського.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Міжнародний день демократії

Щороку 15 вересня світова спільнота відзначає Міжнародний день демократії. Мета цього дня – привернути увагу щодо того, наскільки цінними для кожної особистості є свобода думки та дотримання прав людини. Невід’ємною частиною свободи є рівноправність та прозорі вибори, на яких кожен може здійснити волевиявлення.

Ініціатором відзначення Міжнародного дня демократії стала Генасамблея Організації Об’єднаних Націй. Свято впровадили восени 2007 року на одному з пленарних засідань. І вже наступного року у всьому світі на офіційному рівні відзначали Міжнародний день демократії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ідея встановлення Дня демократії прийшла під час відзначення двадцятої річниці 1-ї міжнародної конференції, присвяченої новим та відновленим демократіям. Згідно приписів ООН урядові та громадські організації можуть брати участь в організації святкових заходів з метою привернути увагу громадськості на стан демократії в різних країнах світу.

Всесвітній день боротьби з лімфомами

15 вересня проводиться Всесвітній день боротьби з лімфомами. Вперше його провели в 2004 році завдяки починанню міжнародної організації – Коаліції лімфоми, членами якої є пацієнти з 41 країни планети. Мета запровадження – привернути увагу суспільства до людей з таким діагнозом, проінформувати про цю хворобу, її симптоми та терапію, а також закликати піклуватися про своє здоров’я та звертатися вчасно до лікарів.

Лімфоми – це список з понад 30 різних злоякісних утворень з клітин імунного комплексу, які вражають лімфатичну систему (лімфовузли, селезінка, вилочкова залоза, кістковий мозок). Вперше зміни на клітинному рівні при ураженні лімфомою описав у 1832 році вчений Томас Ходжкін. Його ім’ям назвали відому на початок XX століття форму лімфоми.

Діагностувати лімфому на ранніх етапах чи самостійно дуже важко, вона не має якихось специфічних симптомів. Але результат терапії напряму залежить від швидкості діагностування: чим раніше виявлять хворобу, тим більше шансів на позитивний результат.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Всесвітній день афро

Цей день запроваджено завдяки ініціативі активістки Мішель де Леон з метою підкреслити та відзначити натуральні зачіски чорношкірої спільноти та людей змішаної раси, які є унікальною та самобутньою частиною культури. Мішель де Леон почала свій шлях у 2017 році з вірою у важливість історії та спадщини, з вірою, що існують способи змінити погляди людей на афро-волосся, з бажанням показати іншим, що означає носіння таких афро-зачісок.

Зараз Всесвітній день афро проводиться за підтримки Управління Верховного комісара ООН з прав людини. В рамках цього свята активісти співпрацюють зі владою, в школах та інших навчальних закладах, з сім’ями та дітьми, щоб здолати дискримінацію щодо афро-волосся. Також проводяться дослідження та організовуються заходи, щоб розширити можливості людей з афро-зачісками, підвищити поінформованість суспільства.

День народження Google

Саме 15 вересня 1997 року два студенти Стенфорду подали заявку на реєстрацію домену «google.com».

Назва, за словами авторів, виникла випадково, коли один з них невірно відтворив на папері математичний термін «googol». За ще однією версією назва трактується як «йти дивитися» від з’єднання двох слів «go» та «ogle». Майже через рік, 7 вересня 1998 року компанія Google Inc була офіційно зареєстрована, цей день віздзначається як День заснування Google.

Яке сьогодні релігійне свято

15 вересня в церковному календарі – день пам’яті великомученика Микити Готфського. Він прийняв хрещення та почав проповідувати християнство серед своїх одноплемінників готфів. Микита не раз відкривав у гріхах правителя Атанаріха, який підтримував язичництво. За це його врешті заарештували, піддали тортурам. Язичники намагалися змусити Микиту зректися Господа, але зазнали поразки. Зрештою чоловіка засудили до смерті через спалення. Однак Бог захистив тіло проповідника. Пізніше мощі великомученика Микити перенесли до Константинополя.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Що не можна робити цього дня

Краще відкласти нововведення чи серйозну роботу.

Не рекомендується цього дня прибирати в будинку.

Заборонено грати весілля, стригти волосся.

Народні прикмети і традиції

Качки у ставку пірнають – чекайте на дощ;

Йде дощ – весна буде сирою та пізньою;

Надворі ясна погода – день буде вітряним;

Високо летять гусаки – весною буде повноводдя;

Гусаки ховають під крило дзьоб – зима буде ранньою, якщо хлюпочуться у воді – чекайте на потепління;

Гусаки піднімають лапи – прийдуть холоди.

Пам’ятні події 15 вересня

533 рік – армія Східної Римської імперії входить до Карфагену;

1697 рік – Августа II коронують як Короля Речі Посполитої;

1821 рік – іспанські колонії Гватемала, Гондурас, Коста-Рика і Сальвадор проголошують свою незалежність;

1874 рік – у Берні відкривається міжнародний поштовий конгрес, на якому був підписують договір про створення Всесвітнього поштового союзу;

1893 рік – у Джерсі-Сіті (США) починає виходити газета «Свобода» – перше україномовне видання в США;

1916 рік – уперше в історії під час бойових дій застосували танки;

1917 рік – виходить перший номер журналу Форбс;

1941 рік – у Берліні ув'язнюють Степана Бандеру та Ярослава Стецька;

1944 рік – у Києві відкривають оновлений Державний музей західного і східного мистецтв (нині Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків);

1971 рік – у Ванкувері створюють екологічну організацію «Грінпіс»;

1991 рік – у Києві на площі Богдана Хмельницького відбувається Всеукраїнське народне віче на підтримку Акту про державну незалежності України, а Верховна Рада України скасовує ухвалу Севастопольської міської ради про російський статус міста;

1994 рік – Україна приєднується до Конвенції «Про «відмивання», пошук, арешт і конфіскацію доходів, отриманих злочинним шляхом»;

2000 рік – у Сіднеї відбувається церемонія відкриття XXVII Літніх Олімпійських ігор;

2008 рік – банкрутство «Lehman Brothers».

Іменини

День ангела сьогодні святкують Анатолій, Антон, Василь, Віктор, Володимир, Герман, Демид, Іван, Ксенія, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Стефан, Федір, Федосій, Федот, Пилип, Юліан, Руфіна, Серафима.