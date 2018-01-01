Алкоголь звинуватили у провокуванні семи видів раку

ВООЗ заявила, що «безпечної» дози алкоголю не існує

За даними ВООЗ, вживання алкоголю може призводити до розвитку раку молочної залози та шести інших типів раку. Про це свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). «Основним канцерогенним компонентом алкоголю є етанол, який міститься у всіх типах алкогольних напоїв. Етанол пошкоджує клітини таким чином, що робить їх більш



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ВООЗ заявила, що «безпечної» дози алкоголю не існує

За даними ВООЗ, вживання алкоголю може призводити до розвитку раку молочної залози та шести інших типів раку. Про це свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

«Основним канцерогенним компонентом алкоголю є етанол, який міститься у всіх типах алкогольних напоїв. Етанол пошкоджує клітини таким чином, що робить їх більш схильними до злоякісних змін», - зазначили в організації.

Також уточнили, що алкоголь впливає на жіночі гормони, стимулює розростання клітин та збільшує ризик раку молочної залози.

В організації доводять, що жінка, яка вживає чотири бокали вина щоденно, збільшує ризик розвитку раку молочної залози на 50%.

«Безпечної» дози алкоголю не існує, тобто навіть невеликі обсяги споживання становлять ризик для здоров'я», - підкреслюють у ВООЗ.

Однак науковці підкреслюють, що будь-яке зменшення споживання алкоголю знижує ризики розвитку онкологічних захворювань.

Джерело: BBC