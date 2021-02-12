Вчені назвали симптоми коронавірусу залежно від віку

У дітей під час Covid-19 частіше болить голова, а пенсіонери страждають від втрати апетиту

Учені з Імперського коледжу Лондона (Великобританія) виділили ширший спектр симптомів, які виникають в інфікованих коронавірусом пацієнтів, і розділили їх за віковими групами.

За словами фахівців, на додаток до «класичних» симптомів – втрати нюху і смаку, лихоманки і нового постійного кашлю – із цим вірусом пов'язана ціла низка інших ознак зараження. Але водночас до 60% інфікованих людей не повідомляли про будь-які симптоми протягом тижня, що передує позитивному тесту.

Вчені отримали дані, вивчивши мазки тестів пацієнтів й анкети, в яких ті розповіли про самопочуття, у період з червня 2020-го до січня 2021 року. Дослідження показало, що серед цих інших симптомів коронавірусу виокремлюють і такі: озноб, втрата апетиту, головний біль, м'язові болі.

«Наявність будь-якого із цих інших симптомів або класичних, окремо чи в комбінації, було пов'язано із зараженням Covid-19, і чим більше їх виявляли люди, тим вищою була ймовірність того, що результат тесту в них виявиться позитивним», – пояснили фахівці.

Дослідження також показало, що симптоми змінюються з віком. Тоді як озноб був пов'язаний із зараженням у будь-якому віці, то головні болі виділяли у дітей і підлітків від 5 до 17 років, втрата апетиту була характерна зараженим 18-54 і 55+ років, а м'язові болі – пацієнтам у віці 18-54 років.

Інфіковані 5-17 років також рідше повідомляли про лихоманку, постійний кашель і втрату апетиту порівняно з дорослими.