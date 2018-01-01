Богомолець лякає: спалах кору — це лише початок страшних епідемій

«Україну віднесли до країн, які небажано відвідувати через високий ризик заразитися на небезпечні захворювання»

Спалах в Україні епідемії кору — мінімальна проблема, яке може сьогодні виникнути, адже паралельно погіршується ситуація і з іншими небезпечними хворобами. Про це повідомляє голова комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець. [READ_MORE] «Захворюваність на кашлюк зросла на 30%, збільшується кількість



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«Україну віднесли до країн, які небажано відвідувати через високий ризик заразитися на небезпечні захворювання»

Спалах в Україні епідемії кору — мінімальна проблема, яке може сьогодні виникнути, адже паралельно погіршується ситуація і з іншими небезпечними хворобами. Про це повідомляє голова комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець.

«Захворюваність на кашлюк зросла на 30%, збільшується кількість випадків правцю. На черзі — спалах захворюваності на більш страшні хвороби — дифтерію та поліомієліт, які призводять до інвалідності, а в окремих випадках — і до смерті хворих», — говорить вона.

Як зазначає депутатка, проблема, яка склалася з недовакцинацією українців вже становить загрозу національній безпеці, а Україну віднесли до країн, які небажано відвідувати через високий ризик заразитися на небезпечні захворювання, на які у Європі вже давно не хворіють.

За словами Богомолець, причина такої ситуації очевидна: рівень вакцинації дітей в Україні — один з найнижчих у світі. «І якщо ми досі не захлинулися в страшних епідеміях, то це лише заслуга попередніх років, коли рівень вакцинації сягав 90-100% і хвороби були тимчасово придушені», — резюмувала вона.